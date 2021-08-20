На длинные августовские выходные диапазон температуры в Украине от +17 на западе до +30 на юге

За время наблюдения максимальная температура в Украине 24 августа была в 1946 году, температура достигла тогда в некоторых регионах невыносимо жарких 39 градусов. На День Независимости 2021 днем ожидаются летние +27…+29. Кроме западных областей, там до +22. Дожди 24 августа могут пройти утром в западном регионе, днем – местами в центре, вечером – на севере и в центре. Но, как известно, метеорологи просчитывают погодную модель, а атмосфера вносит коррективы.

На западе Украины 21-23 августа будет спокойная облачная теплая погода, от +21 до +25. Ночи - с "бодрящей" температурой +12…+15. В Закарпатье больше солнца и тепла, +24…+27, ночью +16. На День Независимости 24 августа пройдут дожди и похолодает, днем +19…+22.

В высокогорье Карпат днем +17…+18, в понедельник до +20. На День Независимости +17, дождливая и солнечная погода будут поочередно сменять друг друга.

В восточных областях страны лето продолжается, 21-23 августа днем +25…+28, в субботу пройдут небольшие дожди. На День Независимости преимущественно солнечно, +26…+28, ветер умеренный. Об осени напомнят ночи, в понедельник и вторник +14…+15.

На юге Украины пока еще лето. 21-23 августа днем до+30, ночью до +20. В День Независимости будет ясная, солнечная погода, умеренный северо-восточный ветер, жарко, до +30. Температура морской воды возле Одессы +20, возле Бердянска +25.

В центральной части страны 21-23 августа ожидается теплая малооблачная погода, днем до +27. В Днепропетровской области в субботу до +28, гроза и дождь. В Винницкой области в субботу днем до +22, дожди, ночью +13…+15. На День Независимости будет солнечно и тепло, до +27.

На севере Украины в субботу +27, местами дожди. В воскресенье и понедельник днем переменная облачность, +22…+25. На День Независимости до +27, нужно брать с собой зонтик жителям Житомирской, Киевской и Черниговской областей, прогнозируются кратковременные дожди.

В Киеве в субботу 21 августа будет преимущественно ясно, до +27. В воскресенье и понедельник - малооблачная погода, дневная температура воздуха станет ниже, +24…+25.

В День Независимости в столице ожидается замечательная летняя погода, утром +21, днем +27, есть вероятность дождей вечером. Южный слабый до умеренного ветерок только добавит комфорта празднику, который должен быть в этот раз особенно интересным. А праздничное настроение создаем мы сами, и только от нас зависит, каким ему быть при любой погоде.