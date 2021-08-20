На довгі серпневі вихідні діапазон температури в Україні від +17 на заході до +30 на півдні

За час спостереження максимальна температура в Україні 24 серпня була в 1946 році, температура досягала тоді в деяких регіонах нестерпно спекотних +39 градусів. На День Незалежності 2021 вдень очікуються літні +27...+29, але у західних областях вдень ​​до +22. Дощі 24 серпня йтимуть вранці в західному регіоні, вдень - місцями в центрі, ввечері - на півночі та в центрі. Але, як відомо, метеорологи прораховують погодну модель, а атмосфера вносить корективи.

На заході України 21-23 серпня буде спокійна хмарна тепла погода, від +21 до +25. Свіжі ночі - з температурою +12 ...+15. У Закарпатті буде більше сонця та тепла, вдень +24...+27, вночі +16. На День Незалежності 24 серпня стане прохолодніше, пройдуть дощі, температура повітря стримана, +19...+22.

У високогір'ї Карпат вдень +17...+18, у понеділок до +20. На День Незалежності +17, дощова і сонячна погода чергуватимуться.

У східних областях країни триває літо. 21-23 серпня вдень +25...+28, у суботу йтимуть невеликі дощі. На День Незалежності переважно сонячно, +26...+28, вітер помірний. Про осінь нагадують ночі +14…+15 у понеділок та вівторок.

На півдні України поки ще літо. 21-23 серпня вдень ​​до +30, вночі до +20. У День Незалежності буде ясна, сонячна погода, помірний північно-східний вітер, спекотно, до +30. Температура морської води біля Одеси +20, біля Бердянська +25.

У центральній частині країни 21-23 серпня очікується тепла малохмарна погода, вдень до +27. У Дніпропетровській області в суботу до +28, грози та дощі. У Вінницькій області у суботу теж очікуються дощі, вдень +22. На День Незалежності України буде сонячно та тепло, до +27.

На півночі України у суботу +27, місцями дощі. У неділю та понеділок мінлива хмарність, +22...+25. На День Незалежності хмарно, до +27, потрібно брати з собою парасольку мешканцям Житомирської, Київської та Чернігівської областей, місцями можуть пройти короткочасні дощі.

У Києві в суботу 21 серпня буде переважно ясно, до +27. У неділю та понеділок - малохмарно, денна температура повітря знизиться, +24...+25.

У День Незалежності в столиці очікується чудова літня погода, вранці +21, вдень +27, ввечері є ймовірність дощів. Південний слабкий до помірного вітерець тільки додасть комфорту до свята, яке повинно бути на 30-річчя Незалежності особливо цікавим, Проте святковий настрій робимо ми самі, й тільки від нас залежить, яким йому бути, при будь-якій погоді.