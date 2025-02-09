"ДК Енергетик": Ziberblat заслужено отримали перше місце, хоча на репетиції виконання було кращим

– Як ви оцінюєте свій виступ та чи вдалося зробити все, що хотілося?

– В цілому, все круто. Все прикольно, все класно. Але завжди є, куди рости, завжди можна краще. Можу точна сказати, що чуваки відіграли зашибєнно. Жодної лажі, все як в записі, повага їм! Я до себе дуже самокритичний і завжди знаю, усвідомлюю, як насправді я заспівав. Мені особисто не дуже сподобалося, як я заспівав. Були деякі моменти в моєму виконанні, але то таке. Наступні рази, якщо. будуть, то буде краще. Але виступ на Нацвідборі та виступ на своєму концерті - абсолютно різні речі, їх неможливо порівняти. Тому оцінюю на "добре", але можна краще.

– Чи згодні ви з балами від журі та результатами голосування глядачів?

– Так, а чому ні? Стосовно глядацького голосування - ми дуже приємно вражені. Бо ми, за фактом, не вкладалися взагалі в медійну історію ніяким чином. І отримати 5 балів - та для нас це взагалі, ніби пів країни проголосувало за нас! Це кайфово, це прекрасно, це чудово. Ми дуже вдячні всім нашим слухачам, які в нас є та були, та тим, які з'явилися після цього виступу. Тому 5 балів від людей - це чудовий результат. Стосовно журі - ми взагалі після виступу думали, що буде 1 чи 2 бали. А 3 - це чудово, це вище за наші очікування.

– Після вашого виступу Сергій Танчинець з "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сказав: "Мені здається, що ви не на той конкурс з цією піснею прийшли... В лонглисті було немало артистів, які мали б зайняти ваше місце". Що ви думаєте про цей коментар та слова Джамали, яка за вас вступилася?

– Джамала - клас, супер, шарить, повага їй за це. Танчинець - я не буду це коментувати. Він зараз і так катається "шакалячим експресом", і я не хочу докладати до цього руку.

– Перемога Ziberblat - справедлива? Чи можуть вони посісти перше місце на Євробаченні?

– Переможці заслужено отримали своє перше місце. Боже, та вони до цього дуже довго до цього йшли, вони докладали багато зусиль. І видно, що вони цим палають, що вони дуже цього хочуть. Вони сповнені бажанням представити Україну своєю піснею. Тому класно. І номер хороший, хоча на репетиції виконання було кращим. Але це все хвилювання через ефір, я це все можу зрозуміти. Бо я це все бачив зсередини. Тому так, перемогли абсолютно заслужено. А чи є у них шанси на перемогу? Авжеж, а чому ні.

– "ДК Енергетик" піде на наступні Нацвідбори?

– Я гадаю, що ні. Бо якби ми перемогли цього року, це було б круто, був би прецедент і це мало б вагу якусь. А якщо ми підемо наступного року, це буде сприйматися більш вторинним. Тому поки що таких планів немає.