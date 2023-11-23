Дизель із Green Grey пригадав про мовний скандал: "Мені не соромно"

Музикант Андрій Яценко (Дизель), який вже декілька десятків років є солістом та гітаристом у гурті Green Grey, висловився про мовний скандал, у який він потрапив ще у 2021 році. За словами артиста, йому не соромно за те, що він тоді казав.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Дизель заявив в інтерв'ю для NV .

Мовний скандал із гітаристом Green Grey - з чого усе почалося

У 2021 році Дизель заявив, що його гурт намагаються "стерти з історії України". Артист розповідав, що Green Grey спочатку запросили на концерт до 30-річчя Незалежності України, а потім їм сказали, що гурт "не вписується" в концепцію заходу. Усе через те, що тоді музиканти співали російською мовою.

"За 30 років незалежності ми стали одним із найтитулованіших груп в Україні! У нас понад сотня різних нагород, серед них дві МТV music awards! Усі наші здобутки були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "політичною доцільністю" нас намагаються стерти з історії України", - заявляв тоді Дизель.

Дизель прокоментував давній скандал (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Що соліст гурту каже про скандал зараз

За словами Дизеля, йому зовсім не соромно. Артист пояснив, що не бачить ніяких причин для того, аби шкодувати про сказане.

"Не розумію, за що мені має бути соромно. Я ні в кого нічого не вкрав, друзів не зрадив, закон не порушив. Тобто кожен із нас може помилятися.

У кожного має бути своя думка. І на помилках ми вчимося. Ми складаємося з помилок. Якби нам було соромно за кожен свій крок, то ми б, напевно, від сорому б і померли", - заявив музикант.