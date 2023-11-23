Дизель з Green Grey розповів про службу в ТрО: "Мої бої ще попереду"

Музикант Андрій Яценко, відомий як Дизель з гурту Green Grey, розповів про службу у територіальній обороні. Гітарист не одразу підписав контракт із батальйоном, але радий, що йому усе ж вдалося це зробити.

Як Дизель опинився у ТрО

Музикант розповів, що 24 лютого 2022 року, він, як і всі українці, був ошелешений. Спочатку Дизель та його родина не повірили у початок повномасштабної війни, але вже за 20 хвилин їхні сумніви розвіялися.

"Перші півтора місяця я займався волонтерством: організацією виїзду дружин і дітей друзів за кордон, оскільки в мене були зв’язки в інших країнах із людьми, які могли їх прийняти і розселити. Організовувати збори особисто в мене не виходило, бо мені бракує менеджерських якостей, а застосувати себе якось хотілося, тому я пішов до військкомату", - розповів гітарист.

Дизель відповів, чим займається у ТрО (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

У квітні 2022 року, зазначив Дизель, потрапити до військкомату було важко, усюди були черги. Він та його друзі намагалися "пробитися"до Подільського, а потім до Печерського військкоматів.

"У мене так нічого й не вийшло. А друзі мої опинилися в батальйоні ТрО Мрія і привели мене до командира. Так, я підписав контракт із батальйоном. Чому, взагалі-то, дуже радий", - додав музикант.

Що Дизель робить у ТрО

За словами Дизеля, у батальйоні він та інші чоловіки займаються протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною, захищають небо. При цьому артист не знаходиться на чергуванні постійно. Певну кількість днів гітарист працює у ТрО, а в інший час має можливість займатися творчістю.

"Я продовжую бути музикантом. Такий графік дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України. Я продовжую нести службу в батальйоні, але завдяки тому, що на початку цього року батальйон перейшов на форму ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади), я можу поєднувати службу зі своїми власними справами", - пояснив Дизель.

Музикант пояснив, як потрапив до ТрО (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Чи брав музикант участь у боях

Яценко розповів, що у перші 6 місяців служби він їздив разом з батальйоном до Харкова. Туди вони возили продукти для цивільних, вантажі для військових. Там Дизель потрапляв під обстріли. Але він зазначив, що йдеться про такі обстріли, під які ледь не щодня потрапляють мешканці Харкова й області.

"Але мені ще не доводилося вступати в бій. Хоча, чесно кажучи, дуже хочеться. А ось ті хлопці, які стояли на посту прямо до мене і прямо відразу після мене - вони побували в бою. І я нібито їм навіть трошки в якомусь сенсі заздрю. Хоча, думаю, мої бої ще попереду", - додав Дизель.