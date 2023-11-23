Дизель из Green Grey вспомнил, как устроил языковой скандал: "Мне не стыдно"

Музыкант Андрей Яценко (Дизель), который уже несколько десятков лет является солистом и гитаристом в группе Green Grey, высказался о языковом скандале, в который он попал еще в 2021 году. По словам артиста, ему не стыдно за то, что он тогда говорил.

Языковой скандал с гитаристом Green Grey - с чего все началось

В 2021 году Дизель заявил, что его группу пытаются "стереть по истории Украины". Артист рассказывал, что Green Grey сначала пригласили на концерт к 30-летию Независимости Украины, а затем им сказали, что группа "не вписывается" в концепцию мероприятия. Все потому, что тогда музыканты пели на русском языке.

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "политической" целесообразностью нас пытаются стереть с истории Украины", - заявлял тогда Дизель.

Дизель прокомментировал давний скандал (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Что солист группы говорит о скандале сейчас

По словам Дизеля, ему совсем не стыдно. Артист объяснил, что не видит никаких причин для того, чтобы сожалеть о сказанном.

"Не понимаю, за что мне должно быть стыдно. Я ни у кого ничего не украл, друзей не предал, закон не нарушил. То есть каждый из нас может ошибаться.

У каждого должно быть свое мнение. И на ошибках мы учимся. Мы состоим из ошибок. Если бы нам было стыдно за каждый свой шаг, то мы бы, наверное, от стыда и умерли бы", - заявил музыкант.