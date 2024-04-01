Дизайнер відтворив обличчя генія епохи Відродження: як він виглядав

Сісеро Мораєс, бразильський 3D-дизайнер, відтворив реконструкцію особи відомого польського вченого Миколи Коперника, чия справжня зовнішність залишалася невідомою понад 400 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт британської газети Daily Mail.
Незважаючи на свою популярність, великий астроном залишив лише один автопортрет, який, на жаль, було втрачено під час пожежі 1597 року. Всі інші зображення Коперника було створено після його смерті.
Для відтворення образу вченого бразильський фахівець використав методи комп'ютерної томографії та взяв за відправну точку передбачуваний череп Коперника, виявлений у 2005 році під кафедральним собором Фромборка у Польщі. Він також вдався до даних живих людей з аналогічними характеристиками голови.
Оскільки щелепа в останках була відсутня, художник використовував різні сучасні технології для її реконструкції.
Цифрове зображення, що вийшло, майже ідеально збігається з одним з найвідоміших посмертних портретів Коперника. Такі деталі, як квадратні щелепи, високі вилиці та схожі носи, підтверджують схожість. 3D-зображення також передає образ "спокійної" 70-річної людини, яким був вчений перед своєю смертю в 1543 році.
Бразильський фахівець вважає, що такі близькі збіги доводять справжність черепа, знайденого в Польщі, як останків Коперника, хоча суперечки щодо цього тривають уже багато років. Однак це також може бути простим збігом.
Микола Коперник, автор геліоцентричної системи світу, побачив світ у 1473 році та помер у 1543 році у віці 70 років.
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