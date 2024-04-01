Дизайнер воссоздал лицо гения эпохи Возрождения: как он выглядел

Несмотря на свою известность, великий астроном оставил лишь один автопортрет, который, к сожалению, был утрачен во время пожара в 1597 году. Все остальные изображения Коперника были созданы после его смерти.

Как удалось воссоздать лицо ученого

Для воссоздания образа ученого бразильский специалист использовал методы компьютерной томографии и взял за отправную точку предполагаемый череп Коперника, обнаруженный в 2005 году под кафедральным собором Фромборка в Польше. Он также прибегнул к данным живых людей с аналогичными характеристиками головы.

Череп, который, предположительно, принадлежал Копернику (фото: Cicero Moraes)

Поскольку челюсть в останках отсутствовала, художник использовал различные современные технологии для ее реконструкции.

Получившееся цифровое изображение почти идеально совпадает с одним из самых известных посмертных портретов Коперника. Такие детали, как квадратные челюсти, высокие скулы и похожие носы, подтверждают сходство. 3D-изображение также передает образ "спокойного" 70-летнего человека, каким был ученый перед своей смертью в 1543 году.

Реконструированное лицо (скриншот)

Бразильский специалист считает, что столь близкие совпадения доказывают подлинность черепа, найденного в Польше, как останков Коперника, хотя споры на этот счет продолжаются уже много лет. Однако это также может быть простым совпадением.

Николай Коперник, автор гелиоцентрической системы мира, увидел свет в 1473 году и умер в 1543 году в возрасте 70 лет.