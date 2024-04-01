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Дизайнер воссоздал лицо гения эпохи Возрождения: как он выглядел

3D-дизайнер воссоздал лицо великого астронома Николая Коперника (фото: Britannica)
Автор: Павел Колесник

Сисеро Мораес, бразильский 3D-дизайнер, воссоздал реконструкцию лица известного польского ученого Николая Коперника, чья истинная внешность оставалась неизвестной более 400 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт британской газеты Daily Mail.

Несмотря на свою известность, великий астроном оставил лишь один автопортрет, который, к сожалению, был утрачен во время пожара в 1597 году. Все остальные изображения Коперника были созданы после его смерти.

Как удалось воссоздать лицо ученого

Для воссоздания образа ученого бразильский специалист использовал методы компьютерной томографии и взял за отправную точку предполагаемый череп Коперника, обнаруженный в 2005 году под кафедральным собором Фромборка в Польше. Он также прибегнул к данным живых людей с аналогичными характеристиками головы.

Череп, который, предположительно, принадлежал Копернику (фото: Cicero Moraes)

Поскольку челюсть в останках отсутствовала, художник использовал различные современные технологии для ее реконструкции.

Получившееся цифровое изображение почти идеально совпадает с одним из самых известных посмертных портретов Коперника. Такие детали, как квадратные челюсти, высокие скулы и похожие носы, подтверждают сходство. 3D-изображение также передает образ "спокойного" 70-летнего человека, каким был ученый перед своей смертью в 1543 году.

Реконструированное лицо (скриншот)

Бразильский специалист считает, что столь близкие совпадения доказывают подлинность черепа, найденного в Польше, как останков Коперника, хотя споры на этот счет продолжаются уже много лет. Однако это также может быть простым совпадением.

Николай Коперник, автор гелиоцентрической системы мира, увидел свет в 1473 году и умер в 1543 году в возрасте 70 лет.

Напомним, что тайну картины Рафаэля "Мадонна с розой" удалось разгадать.

Мы также писали, что ученые реконструировали лицо второй жены Ярослава Мудрого.

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