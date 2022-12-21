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У "Дії" з'явився новий розділ для допомоги українцям: про що мова

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Середа 21 грудня 2022 11:03
У "Дії" з'явився новий розділ для допомоги українцям: про що мова Новий розділ покликаний допомогти кільком групам населення (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно міністерство цифрової трансформації презентувало новий розділ у "Дії" під назвою "Безбар'єрність". Він містить усю необхідну інформацію про державні послуги в одному місці та покликаний спростити для українців багато процедур.

Про це повідомляють на сайті президента України.

У чому фішка "Безбар'єрності"

Розділ "Дія. Безбар'єрність" складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. Зокрема для тих, хто є внутрішньо переміщеною особою, для людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто в пошуках роботи.

У &quot;Дії&quot; з'явився новий розділ для допомоги українцям: про що мова

Скриншот Styler

Наприклад, ви можете знайти інформацію, як знайти роботу без досвіду чи що потрібно знати батькам новонародженого. Людям похилого віку розказуватимуть, як користуватися державними послугами диджиталізовано.

"Головна мета розділу - додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей - це бар'єр. Та завдання країни - ці бар'єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді", - зазначила Олена Зеленська.

Часто на державних порталах відсутня та чи інша важлива інформація, тому в розділі передбачені окремі матеріали. Проте найцікавішими будуть історії з особистого життя користувачів.

У &quot;Дії&quot; з'явився новий розділ для допомоги українцям: про що мова

Скриншот Styler

Наприклад, якщо ви готуєтеся стати батьками, тоді стаття про підготовку до пологів стане вам у пригоді. А якщо після виходу на пенсію ви хочете спробувати свої сили в новій роботі, читайте про зміну професії після 60 років.

Раніше ми розповідали про нову платну функцію в "Дії" для підприємців.

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