У "Дії" з'явилася нова платна функція: за що братимуть гроші

У мобільному застосунку "Дія" з'явилося дві нові функції. Одна з них буде платною, оскільки розрахована на підприємців.
Що ще нового пропонує українцям держава у смартфоні - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Перше нововведення стосується підприємців. Воно має на меті цифровізацію витягу з Єдиного державного реєстру.
Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, підприємці мали звертатися до реєстратора чи нотаріуса, йти до ЦНАПу, сплачувати адміністративний збір у банку та чекати добу на документ.
З новою послугою в "Дії" вам треба лише:
Наразі розпочалося тестування бета-версії оновлення.
"Дія" тестує оновлення (фото: РБК-Україна)
Інше ж оновлення стосується сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.
"Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можете згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини", - написав у своєму Тelegram-каналі Михайло Федоров.
Для того, щоб згенерувати новий сертифікат:
Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
Раніше ми розповідали про те, які оновлення з'являться в Instagram уже найближчим часом.
Читайте також, як за допомогою "Дії" голосувати на Нацвідборі на Євробачення 2023.