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У "Дії" появилась новая платная функция: за что будут брать деньги

У "Дії" появились обновления (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В мобильном приложении "Дія" появилось две новые функции. Одна из них будет платной, поскольку рассчитана на предпринимателей.

Что еще нового предлагает украинцам государство в смартфоне - подробнее читайте в материале Styler.

Какие обновления в "Дії"

Первое нововведение касается предпринимателей. Оно преследует цель цифровизации выписки из Единого государственного реестра.

Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, предприниматели должны обращаться к регистратору или нотариусу, идти в ЦНАП, платить административный сбор в банке и ждать сутки документа.

С новой услугой в "Дії" вам нужно только:

  • заказать документ без личного визита в государственные учреждения
  • заплатить 90 гривен вместо 120, как раньше
  • оплатить услугу картой на портале

В настоящее время началось тестирование бета-версии обновления.

"Дія" тестирует обновление (фото: РБК-Украина)

Другое же обновление касается сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Обновили COVID-сертификаты в Дії. Теперь можете сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины", - написал в своем Telegram-канале Михаил Федоров.

Для того чтобы сгенерировать новый сертификат:

  • зайдите в приложение
  • нажмите "Услуги"
  • выберите COVID-сертификаты
  • нажмите "Получить"

Через несколько минут сертификат появится в ваших документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.

Ранее мы рассказывали о том, какие обновления появятся в Instagram уже в ближайшее время.

Читайте также, как с помощью "Дії" голосовать на Нацотборе на Евровидение 2023 года.

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