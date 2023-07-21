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"Дивував усіх мужністю і відвагою". На фронті загинув відомий журналіст Дмитро Рибаков

Дмитро Рибаков загинув на фронті (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув журналіст і медіаконсультант Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення встав на захист України у складі 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ.

Про загибель воїна повідомив режисер та військовослужбовець Олег Сенцов у Facebook.

Що відомо про полеглого воїна

У 2022 році Дмитро встав на захист України у війні проти російських загарбників. Рибаков до повномасштабного вторгнення багато років працював журналістом і медіаконсультантом у різних ЗМІ. Також Дмитро був кандидатом історичних наук, тому часто писав тексти на історичні теми.

"Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма "Репортер" дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе..." - написав Сенцов.

Поки про деталі загибелі журналіста та чин прощання не повідомляють.

Дмитро Рибаков був бійцем 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ (фото: facebook.com/dmytro.rybakov)

Також зазначимо, що на війні проти Росії уже загинуло понад 60 журналістів.

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув майданівець, який дивом вижив після розстрілів під час Революції Гідності.

Читайте також про те, що на фронті загинув 36-річний спортсмен Олександр Ільченко.

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загинувЗбройні сили України