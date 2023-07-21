"Дивував усіх мужністю і відвагою". На фронті загинув відомий журналіст Дмитро Рибаков

Що відомо про полеглого воїна

У 2022 році Дмитро встав на захист України у війні проти російських загарбників. Рибаков до повномасштабного вторгнення багато років працював журналістом і медіаконсультантом у різних ЗМІ. Також Дмитро був кандидатом історичних наук, тому часто писав тексти на історичні теми.

"Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма "Репортер" дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе..." - написав Сенцов.

Поки про деталі загибелі журналіста та чин прощання не повідомляють.

Дмитро Рибаков був бійцем 47 Окремої Механізованої Бригади ЗСУ (фото: facebook.com/dmytro.rybakov)

Також зазначимо, що на війні проти Росії уже загинуло понад 60 журналістів.