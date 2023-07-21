"Удивлял всех мужеством и отвагой". На фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков

Что известно о павшем воине

В 2022 году Дмитрий встал в защиту Украины в войне против российских захватчиков. Рыбаков до полномасштабного вторжения много лет работал журналистом и медиаконсультантом в разных СМИ. Также Дмитрий был кандидатом исторических наук, поэтому часто писал тексты на исторические темы.

"Война продолжается и забирает лучших среди нас. Дима "Репортер" удивлял всех, сначала своим кругозором, знанием, а потом отвагой и мужеством. Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек в бою: кто-то скиснет, а кто-то будет биться как лев. Он бился как лев и погиб как герой. Друг, покойся с миром! Дальше придется работать без тебя..." - написал Сенцов.

Пока о деталях гибели журналиста и о дате похорон не сообщают.

Дмитрий Рыбаков был бойцом 47 Отдельной Механизированной Бригады ВСУ (фото: facebook.com/dmytro.rybakov)

Также отметим, что на войне против России уже погибли более 60 журналистов.