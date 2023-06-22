У боях за Україну загинув 36-річний спортсмен Олександр Ільченко: що про нього відомо (фото)

На війні проти Росії загинув 36-річний спортсмен Олександр Ільченко. Він був інструктором Асоціації айкікай України та мав другий дан з айкідо.

Про це повідомила телеведуча Людмила Барбір на своїй сторінці в Instagram .

Що відомо про Героя

Олександр Ільченко був офіцером і командиром мотопіхотного взводу в Магурі. Мав позивний "Дніпро".

"З першого дня повномасштабної війни взяв до рук зброю та в складі ТрО захищав свій рідний Київ. Після звільнення Київщини добровільно записався до лав ЗСУ. Був кращим з кращих", - пише Барбір.

Олександр Ільченко (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Під час запеклого бою військовий отримав важкі поранення. Кілька днів лікарі боролися за його життя, проте Олександра врятувати не вдалося.

За життя він любив футбол, але найбільше любив айкідо. Саме тому був інструктором Асоціації айкікай України. За час, який присвятив спорту, отримав другий дан айкідо.

Таким чином він навчав і виховував спортивну молодь України.

Військовий зі своїми учнями з бойових мистецтв (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Задовго до початку повномасштабної війни почав займатися військовим вишколом.

Людмила Барбір зазначає, що він був близьким другом для неї особисто, і для її сім'ї.

"15 років дружби, майже стільки ж разом на татамі. Спільні тренування, семінари, теплі сімейні посиденьки на кухні, зустрічі друзів-"характерників" за кавою і чаєм, нескінченний гумор і наші специфічні жарти. Друже, нам всім тебе так не вистачатиме... Дякую, що був у нашому житті..." - підсумувала телеведуча.