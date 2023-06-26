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На фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу Майдану

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Понеділок 26 червня 2023 12:44
На фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу Майдану Павло Каленіченко загинув на Сумщині (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На Сумщині 23 червня загинув учасник Революції Гідності Павло Каленіченко. Воїн пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Навіть після важкого поранення на Запорізькому напрямку він повернувся на передову й продовжив служити у розвідувальному батальйоні.

Про загибель військового повідомили на сторінці Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

"На російсько-українській війні загинув герой Майдану Павло Каленіченко. Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, все це - був. Він дивом вижив на Майдані, де ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався у Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Павло був одним з активних засновників Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані. А ще допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон".

Відомо, що Павло вивчав правознавство в Академії праці і соціальних відносин, проживав у Києві.

На фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануПавло Каленіченко нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня (Facebook.com/ Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані)

"Пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення. ССО, згодом - розвідувальний батальйон. Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Отримав поранення ноги та ока. Вилікувався - та знову у бій", - пишуть у групі.

Відомо, що Павло загинув 23 червня Сумщині, де потрапив у засідку ДРГ.

Поки про дату і місце поховання Павла не повідомляють.

На фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануНа фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануНа фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануНа фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануНа фронті загинув учасник Революції Гідності, який дивом вижив після розстрілу МайдануПавло Каленіченко пішов служити в армію з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну (Facebook.com/ Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані)

Раніше ми розповідали про те, що на фронті загинув 36-річний спортсмен Олександр Ільченко.

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Збройні сили України загибель героя