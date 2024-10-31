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Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини

Четвер 31 жовтня 2024 17:35
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Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини Шоколадний торт з привидами на Хелловін (скриншот / Tasty With Susan)
Автор: Людмила Рябухіна

Солодощі на Хелловін не лише моторошні, а й неймовірно смачні. Наприклад, зробити їстівних приводів можна не лише з печива, а й з безе, прикрасивши фігурками торт.

Про те, як зробити торт з привидами на Хелловін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Tasty With Susan".

Що потрібно для торта з привидами на Хелловін

Для того, щоб приготувати "страшний" шоколадний торт до Хелловіну, треба ці продукти:

  • яйця - 5 шт.
  • борошно - 150 г
  • лимонний сік - 1 ч. л.
  • цукор - 180 г
  • масло - 125 г
  • кава - 60 мл
  • молоко - 60 мл
  • какао-порошок - 80 г
  • розпушувач - 1 ст. л.
  • вершки - 500 г
  • натертий шоколад - 70 г
  • шоколад цілий - плитка

Як готувати шоколадний торт з привидами

Розпочніть приготування з привидів з безе. Для цього відділіть 2 білки від жовтків. Додайте до білків лимонний сік і збийте їх міксером до утворення пухкої білої маси.

Поступово всипте 100 г цукру, продовжуючи збивати білки. Коли безе матиме консистенцію густої сметани - воно готове.

Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини

Готове безе схоже на сметану (скриншот / Tasty With Susan)

Застеліть деко пергаментом, щоб легше зняти застигле безе. Перекладіть масу в кондитерський мішок або пакет, за допомогою якого зробіть стовпчики-привиди.

Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини

Як зробити привидів з безе (скриншот / Tasty With Susan)

Поставте привидів в розігріту до 120 градусів в духовку на 1 годину. Розтопіть декілька шматочків шоколаду та намалюйте привидам очі та рот за допомогою зубочистки.

Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини

Як декорувати привидів (скриншот / Tasty With Susan)

Для приготування торта підігрійте масло до кімнатної температури та наріжте його кубиками. Збийте масло з 3 яйцями, потім додайте 80 г цукру.

Просійте в масу какао та борошно. Також влийте каву та молоко, після чого замісіть тісто. Додайте розпушувач і ще раз перемішайте масу.

Змастіть олією або застеліть пергаментом форму для випікання, рівномірно вилийте тісто. Розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою. Випікайте основу для торта протягом 40 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці.

Тим часом збийте холодні вершки для крему до пухкої білої маси.

Дивовижний торт з привидами на Хелловін: рецепт шоколадного бісквіта для всієї родини

Як зробити вершковий крем (скриншот / Tasty With Susan)

Після цього всипте натертий шоколад і обережно перемішайте масу. Розріжте бісквіт на дві частини, змастіть одну вершковим кремом та накрийте другою частиною бісквіта.

Розтопіть шоколад і полийте ним торт. Поки шоколад ще рідкий, приклейте на нього привидів з безе.

До речі, раніше ми розповідали топ-5 страв на Хелловін, які неодмінно вразять гостей.

А також писали про 2 способи приготувати карамелізовані яблука до Хелловіну.

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