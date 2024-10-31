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Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Четверг 31 октября 2024 17:35
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Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи Шоколадный торт с привидениями на Хэллоуин (скриншот / Tasty With Susan)
Автор: Людмила Рябухіна

Сладости на Хэллоуин не только жуткие, но и невероятно вкусные. К примеру, сделать съедобных поводов можно не только из печенья, но и из безе, украсив фигурками торт.

О том, как сделать торт с привидениями на Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Tasty With Susan".

Что нужно для торта с привидениями на Хэллоуин

Для того чтобы приготовить "страшный" шоколадный торт к Хэллоуину, нужны эти продукты:

  • яйца - 5 шт.
  • мука - 150 г
  • лимонный сок - 1 ч. л.
  • сахар - 180 г
  • сливочное масло - 125 г
  • кофе - 60 мл
  • молоко - 60 мл
  • какао-порошок - 80 г
  • разрыхлитель - 1 ст. л.
  • сливки - 500 г
  • натертый шоколад - 70 г
  • шоколад целый - плитка

Как готовить шоколадный торт с привидениями

Начните приготовление с привидений из безе. Для этого отделите 2 белка от желтков. Добавьте в белки лимонный сок и взбейте их миксером до образования пышной белой массы.

Равномерно всыпьте 100 г сахара, продолжая взбивать белки. Когда безе будет по консистенции как густая сметана - оно готово.

Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Готовое безе похоже на сметану (скриншот / Tasty With Susan)

Застелите противень пергаментом, чтобы легче снять застывшее безе. Переложите массу в кондитерский мешок или пакет, с помощью которого сделайте столбики-призраки.

Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Как сделать привидений из безе (скриншот / Tasty With Susan)

Поставьте привидения в разогретую до 120 градусов в духовку на 1 час. Растопите несколько кусочков шоколада и нарисуйте привидениям глаза и рот с помощью зубочистки.

Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Как декорировать привидений (скриншот / Tasty With Susan)

Для приготовления торта подогрейте масло до комнатной температуры и нарежьте кубиками. Взбейте масло с 3 яйцами, затем добавьте 80 г сахара.

Просейте в массу какао и муку. Также влейте кофе и молоко, затем замесите тесто. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте массу.

Смажьте маслом или застелите пергаментом форму для выпечки, равномерно вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Выпекайте основу для торта в течение 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Тем временем взбейте холодные сливки для крема до пышной белой массы.

Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Как сделать сливочный крем (скриншот / Tasty With Susan)

После этого всыпьте натертый шоколад и аккуратно перемешайте массу. Разрежьте бисквит на две части, смажьте одну кремом и накройте второй частью бисквита.

Растопите шоколад и полейте торт. Пока шоколад еще жидкий, приклейте на него привидений из безе.

Кстати, раньше мы рассказывали топ-5 блюд на Хэллоуин, которые непременно поразят гостей.

А также писали о 2 способах приготовить карамелизированные яблоки к Хэллоуину.

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