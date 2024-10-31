Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи
Сладости на Хэллоуин не только жуткие, но и невероятно вкусные. К примеру, сделать съедобных поводов можно не только из печенья, но и из безе, украсив фигурками торт.
О том, как сделать торт с привидениями на Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Tasty With Susan".
Что нужно для торта с привидениями на Хэллоуин
Для того чтобы приготовить "страшный" шоколадный торт к Хэллоуину, нужны эти продукты:
- яйца - 5 шт.
- мука - 150 г
- лимонный сок - 1 ч. л.
- сахар - 180 г
- сливочное масло - 125 г
- кофе - 60 мл
- молоко - 60 мл
- какао-порошок - 80 г
- разрыхлитель - 1 ст. л.
- сливки - 500 г
- натертый шоколад - 70 г
- шоколад целый - плитка
Как готовить шоколадный торт с привидениями
Начните приготовление с привидений из безе. Для этого отделите 2 белка от желтков. Добавьте в белки лимонный сок и взбейте их миксером до образования пышной белой массы.
Равномерно всыпьте 100 г сахара, продолжая взбивать белки. Когда безе будет по консистенции как густая сметана - оно готово.
Готовое безе похоже на сметану (скриншот / Tasty With Susan)
Застелите противень пергаментом, чтобы легче снять застывшее безе. Переложите массу в кондитерский мешок или пакет, с помощью которого сделайте столбики-призраки.
Как сделать привидений из безе (скриншот / Tasty With Susan)
Поставьте привидения в разогретую до 120 градусов в духовку на 1 час. Растопите несколько кусочков шоколада и нарисуйте привидениям глаза и рот с помощью зубочистки.
Как декорировать привидений (скриншот / Tasty With Susan)
Для приготовления торта подогрейте масло до комнатной температуры и нарежьте кубиками. Взбейте масло с 3 яйцами, затем добавьте 80 г сахара.
Просейте в массу какао и муку. Также влейте кофе и молоко, затем замесите тесто. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте массу.
Смажьте маслом или застелите пергаментом форму для выпечки, равномерно вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Выпекайте основу для торта в течение 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Тем временем взбейте холодные сливки для крема до пышной белой массы.
Как сделать сливочный крем (скриншот / Tasty With Susan)
После этого всыпьте натертый шоколад и аккуратно перемешайте массу. Разрежьте бисквит на две части, смажьте одну кремом и накройте второй частью бисквита.
Растопите шоколад и полейте торт. Пока шоколад еще жидкий, приклейте на него привидений из безе.
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