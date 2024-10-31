Удивительный торт с привидениями на Хэллоуин: рецепт шоколадного бисквита для всей семьи

Сладости на Хэллоуин не только жуткие, но и невероятно вкусные. К примеру, сделать съедобных поводов можно не только из печенья, но и из безе, украсив фигурками торт.

О том, как сделать торт с привидениями на Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Tasty With Susan".

Что нужно для торта с привидениями на Хэллоуин

Для того чтобы приготовить "страшный" шоколадный торт к Хэллоуину, нужны эти продукты:

яйца - 5 шт.

мука - 150 г

лимонный сок - 1 ч. л.

сахар - 180 г

сливочное масло - 125 г

кофе - 60 мл

молоко - 60 мл

какао-порошок - 80 г

разрыхлитель - 1 ст. л.

сливки - 500 г

натертый шоколад - 70 г

шоколад целый - плитка

Как готовить шоколадный торт с привидениями

Начните приготовление с привидений из безе. Для этого отделите 2 белка от желтков. Добавьте в белки лимонный сок и взбейте их миксером до образования пышной белой массы.

Равномерно всыпьте 100 г сахара, продолжая взбивать белки. Когда безе будет по консистенции как густая сметана - оно готово.

Готовое безе похоже на сметану (скриншот / Tasty With Susan)

Застелите противень пергаментом, чтобы легче снять застывшее безе. Переложите массу в кондитерский мешок или пакет, с помощью которого сделайте столбики-призраки.

Как сделать привидений из безе (скриншот / Tasty With Susan)

Поставьте привидения в разогретую до 120 градусов в духовку на 1 час. Растопите несколько кусочков шоколада и нарисуйте привидениям глаза и рот с помощью зубочистки.

Как декорировать привидений (скриншот / Tasty With Susan)

Для приготовления торта подогрейте масло до комнатной температуры и нарежьте кубиками. Взбейте масло с 3 яйцами, затем добавьте 80 г сахара.

Просейте в массу какао и муку. Также влейте кофе и молоко, затем замесите тесто. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте массу.

Смажьте маслом или застелите пергаментом форму для выпечки, равномерно вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Выпекайте основу для торта в течение 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Тем временем взбейте холодные сливки для крема до пышной белой массы.

Как сделать сливочный крем (скриншот / Tasty With Susan)

После этого всыпьте натертый шоколад и аккуратно перемешайте массу. Разрежьте бисквит на две части, смажьте одну кремом и накройте второй частью бисквита.

Растопите шоколад и полейте торт. Пока шоколад еще жидкий, приклейте на него привидений из безе.