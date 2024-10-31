Жахливо смачно: топ-5 страв на Хелловін, які вразять гостей

Хелловін - містичне свято не лише гарбузового декору, а й креативних, "моторошних" страв. Проте "жахливу" їжу на Хелловін можна приготувати зі звичайних хот-догів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які страви можна приготувати на Хелловін, щоб вразити гостей.

Хот-доги "мумії"

Хот-доги "Мумії" (скриншот / All Recipes)

Щоб приготувати таку просту, але ситну закуску до Хелловіну, треба ці продукти:

сосиски - 8 шт.

тісто філо (або листкове) - пів упаковки

кетчуп або гірчиця - 1 ч. л.

Як готувати хот-доги "мумії"

Розігрійте духовку до 175 градусів. Тим часом відваріть сосиски, потім дістаньте їх з окропу та зачекайте до охолодження.

Розкачайте тісто на тонкий пласт, наріжте його на вузькі смужки. Оберніть 1 шматочок тіста навколо кожного хот-дога, створюючи вигляд мумії. Зверху на кожний хот-дог нанесіть крапочки гірчиці для очей, носа та рота. Викладіть хот-доги на деко, застелене пергаментом.

Випікайте хот-доги "мумії" в розігрітій духовці, доки тісто не стане золотисто-коричневим і не розшарується, протягом приблизно 10 хвилин.

Моторошна піца

Для того, щоб приготувати моторошну піцу на Хелловін, треба ці інгредієнти:

основа для піци - 1 шт.

соус - 3-4 ст. л.

помідор - 1 шт.

печериці (мариновані) - 5-6 шт.

бекон (або шинка) - 80-100 г

сир - 100 г

зелень - до смаку

Як готувати моторошну піцу

Викладіть корж для піци на застелене пергаментом деко. Рівномірно змастіть тісто улюбленим соусом.

Помідор потрібно помити та нарізати кружальцями, бекон - скибками. Зелень помийте та подрібніть.

Головна "родзинка" піци - печериці-черепи. Для цього гриб потрібно розрізати навпіл, зробити трубочкою на капелюшку "очі", а на ніжці зробити вертикальні надрізи ножем - це будуть зуби.

Щоб зробити піцу ще "страшнішою", з сиру можна вирізати павуків або привидів. Спочатку викладіть на соус помідори та бекон, а потім - сир та печериці.

За бажанням присипте моторошну піцу зеленню. Розігрійте духовку до 180-200 градусів і випікайте піцу протягом 10-15 хвилин, до золотавої скоринки тіста і легкого розплавлення сиру.

Пиріг "обличчя"

Для приготування пирога на Хелловін за рецептом Аннет Вовк, треба наступні інгредієнти:

вода - 50 мл

борошно - 250 г

жовток - 1 шт.

вершкове масло - 125 г

ягоди - 600 г

кукурудзяний крохмаль - 3 ст. л.

цукор - 150 г

сіль - дрібка

Як готувати пиріг "обличчя" з ягодами

Просійте борошно в глибоку миску, а масло наріжте на кубики. Перетріть масло з борошном на крихти. Після цього додайте жовток, сіль, 50 г цукру та воду.

Вимішайте тісто і розділіть його на дві частини. Загорніть кожну в харчову плівку та покладіть на 1 годину в холодильник.

Після цього розкачайте одну частину на тонкий пласт та викладіть у круглу форму для випікання. Другу частину тіста також розкачайте на пласт, виріжте коло діаметром форми, виріжте на ньому "очі", "ніс" та "рот".

Заповніть форму з тістом ягодами з крохмалем та рештою цукру, а зверху накрийте другим шаром тіста. Спочатку пиріг треба випікати протягом 20 хвилин за температури 200 градусів, а потім ще протягом 30 хвилин при 180 градусах.

Печиво "привиди" з яблуком

Щоб приготувати печиво у формі привидів з яблучною начинкою, потрібні ці продукти:

листкове тісто - упаковка

яблука - 3-5 шт.

кориця - 1 ч. л.

молоко - 4-5 ст. л.

Як готувати печиво "привиди"

Помийте яблука, зріжте з них шкірку, видаліть насіння та плодоніжку. Після цього наріжте яблука на маленькі кубики або натріть на великій терці. Присипте яблучну начинку корицею. За бажанням можна додати мед або цукор.

Листкове тісто розкачайте на тонкий пласт та виріжте парну кількість фігурок привидів. Для цього можна використати спеціальну форму, або зробити трафарет з картону.

Викладіть половину "привидів" на застелене пергаментом деко та злегка поколіть виделкою. В решті "привидів" зробіть проколи зубочисткою на місці очей та рота.

Викладіть на тісто на деці приблизно по 1 ст. л. начинки, а потім накрийте рештою "привидів". З'єднайте два шари тіста виделкою, а потім змастіть майбутнє печиво молоком за допомогою силіконового пензлика.

Розігріти духовку до 180 градусів і випікайте "привидів" протягом 35-40 хвилин, до золотистого кольору.

Печиво з шоколадними павуками

Для того, щоб приготувати печиво з шоколадними павуками, треба ці інгредієнти:

вершкове масло - 1/2 склянки

цукор - 1/2 склянки

арахісова паста - 1/2 склянки

яйце - 1 шт.

ваніль - 1 ч. л.

борошно - 1 3/4 склянки

харчова сода - 1 ч. л.

розпушувач - 1/2 ч. л.

сіль - щіпка

шоколадні цукерки - 12 шт.

шоколад - четверть плитки

драже (біле) - 24 шт.

Як готувати печиво з шоколадними павуками

Щоб зробити тісто для печива з шоколадними павуками, підігрійте масло до розм'якшення та перетріть з цукром. Додайте до маси арахісову пасту, яйце та ваніль, ретельно вимішайте до однорідної консистенції.

Після цього в декілька етапів додайте борошно, соду, розпушувач і сіль. Розділіть тісто на 12 однакових частин та сформуйте кульки. Злегка приплюсніть майбутнє печиво і перекладіть на застелене пергаментом деко.

Розігрійте духовку до 175 градусів і випікайте печиво протягом 8-10 хвилин. Після того, як печиво трохи охолоне, викладіть в центр кожного шоколадну цукерку, трохи підігрівши її над паром.

Розтопіть шоколад на паровій бані або в мікрохвильовці, перелийте його в кондитерський мішок і намалюйте павукам ніжки. Щоб павуки були кумедними, приклейте на шоколадну цукерку розтопленим шоколадом по дві цукерки драже.