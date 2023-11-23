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Дивіться найкумедніші знімки дикої природи 2023: неймовірні моменти на фото

Кумедні фото тварин у дикій природі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Comedy Wildlife Awards - це щорічний конкурс, який визначає найсмішніші фото тварин у дикій природі від різних фотографів. Цього року переможцем стало кенгуру, яке "уявило" себе гітаристом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку премії в Instagram ділиться з вами цими кумедними знімками.

Переможцем став фотограф Джейсон Мур, який зловив момент, коли маленьке кенгуру вирішило спробувати себе в ролі гітариста.

"Я зняв близько 40 чи 50 кадрів з кенгуру різного змісту, а також декілька бойових кадрів, де вони стрибають жовтим полем. Однак, коли я побачив, як Ру приймає позу гітари, я одразу ж усміхнувся і зрозумів, що зобразив щось справді особливе", - розповів про створення світлини автор.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Серед інших робіт можна побачити ще багато тварин. Наприклад, ховрашок у польоті ловить щось лапками.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

А тут тваринки, схоже, пліткують. Один зі співрозмовників, напевно, дуже голодний.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Мавпеня вказує подорожньому дорогу.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

На цьому фото черепаха, напевно, розмірковує, чи з'їсти їй нового друга.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Тут відразу видно, хто мама й тато.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Виявляється, видри непогані балерини!

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

У всіх бувають дні, як у цієї сови.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Проте відразу після похмурих подій наступає щось приємне та хороше.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

А цей ведмідь здається дуже дружнім!

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

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