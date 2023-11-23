Смотрите самые забавные снимки дикой природы 2023: невероятные моменты на фото

Comedy Wildlife Awards - это ежегодный конкурс, определяющий самые смешные фото животных в дикой природе от разных фотографов. В этом году победителем стало кенгуру, которое "представило" себя гитаристом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу премии в Instagram делится с вами этими забавными снимками.
Победителем стал фотограф Джейсон Мур, поймавший момент, когда маленький кенгуру решило попробовать себя в роли гитариста.
"Я снял около 40 или 50 кадров с кенгуру разного содержания, а также несколько боевых кадров, где они прыгают желтым полем. Однако когда я увидел, как Ру принимает позу гитары, я сразу же улыбнулся и понял, что изобразил что-то действительно особенное", - рассказал о создании фотографии автор.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
Среди других работ можно увидеть много животных. Например, суслик в полете ловит что-то лапками.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
А здесь животные, похоже, сплетничают. Один из собеседников, наверное, очень голоден.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
Обезьяна указывает дорогу путешественнику.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
На этом фото черепаха наверняка размышляет, съесть ли ей нового друга.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
Здесь сразу видно, кто мама и папа.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
Оказывается, выдра неплохие балерины!
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
У всех бывают дни, как у этой совы.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
Однако сразу после мрачных событий наступает что-то приятное и хорошее.
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
А этот медведь кажется очень дружелюбным!
Фото: instagram.com/comedywildlifephoto
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