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Смотрите самые забавные снимки дикой природы 2023: невероятные моменты на фото

Забавные фото животных в дикой природе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Comedy Wildlife Awards - это ежегодный конкурс, определяющий самые смешные фото животных в дикой природе от разных фотографов. В этом году победителем стало кенгуру, которое "представило" себя гитаристом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу премии в Instagram делится с вами этими забавными снимками.

Победителем стал фотограф Джейсон Мур, поймавший момент, когда маленький кенгуру решило попробовать себя в роли гитариста.

"Я снял около 40 или 50 кадров с кенгуру разного содержания, а также несколько боевых кадров, где они прыгают желтым полем. Однако когда я увидел, как Ру принимает позу гитары, я сразу же улыбнулся и понял, что изобразил что-то действительно особенное", - рассказал о создании фотографии автор.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Среди других работ можно увидеть много животных. Например, суслик в полете ловит что-то лапками.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

А здесь животные, похоже, сплетничают. Один из собеседников, наверное, очень голоден.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Обезьяна указывает дорогу путешественнику.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

На этом фото черепаха наверняка размышляет, съесть ли ей нового друга.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Здесь сразу видно, кто мама и папа.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Оказывается, выдра неплохие балерины!

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

У всех бывают дни, как у этой совы.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Однако сразу после мрачных событий наступает что-то приятное и хорошее.

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

А этот медведь кажется очень дружелюбным!

Фото: instagram.com/comedywildlifephoto

Раньше мы показывали 10 красивых фото природы со всей Украины. Это фантастическая красота!

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