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Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

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Київ, Неділя 09 квітня 2023 19:01
Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото Яким було весільне вбрання киян століття тому (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На початку минулого століття серед киянок вже поширилась мода на білі вінчальні сукні із вишуканим оздобленням, вуаллю і довгою фатою. Ця тенденція прийшла з Європи й стала популярною поміж представниць вищого класу.

Ділимось весільними фото киян столітньої давнини у матеріалі нижче.

Яким було вбрання наречених

Міська мода початку ХХ століття вимагала від багатих наречених білих суконь з шовкових матерій. Часто таке вбрання шили на замовлення у знаних кравчинь. Зрідка привозили з-за кордону.

Киянки з не надто заможних родин замовляли сукні з кашеміру, серпанку в магазинах на Хрещатику і вул. Фундуклеївській - це сучасна вул. Б. Хмельницького.

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фотоНевідома пара. Фото зроблене до 1921 року (скриншот сайту Violity)

Наречені під вінець йшли у фаті, яку надягали разом з вуаллю. Вважалося, чим вона довша - тим довше триватиме щасливий шлюб дівчини. Образ часто доповнювали білими рукавичками. Зачіску нареченої прикрашали квітами.

Незаможні наречені на вінчання вбирались скромніше - у блузку та спідницю. За свідченнями киян, часто таке вбрання розчаровувало батьків нареченого.

Чоловіки надягали штани класичного крою, білу сорочку і приталений фрак. На його комір чіпляли квіти, вони були такі ж як і у зачісці нареченої.

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фотоНевідома пара, 1909 рік (скриншот сайту Violity)

Після вінчання молодята робили фото у столичних студіях. Таке задоволення було не з дешевих, тому не всі могли його собі дозволити.

У ті часи батьки нареченої мали подбати про гідне придане. В основному це були дорогі прикраси, грошові облігації і документи на землю. Втім відомі випадки, коли шлюби укладали без приданого.

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Віра Браїловська і Олександр Сошинський 1908 рік (фото надав Музей історії Києва)

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Село Будаївка Київського повіту. Лев Браїловський і Надія Козловська у день вінчання (фото надав Музей історії Києва)

Скільки коштувало вбрання нареченої

Достойне вбрання для нареченої вимагало неабияких капіталовкладень, на яке іноді гроші збирали кілька років.

Ціна в 1900-1910 році вінчального плаття коливалась у межах 40-80 руб. Для порівняння 85 руб. коштувала місячна оренда шестикімнатної мебльованої квартири у престижному районі столиці.

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фотоНевідома пара молодят. Фото зроблене до 1921 року (скриншот сайту Violity)

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Мешканці Подолу. Кравець із нареченою, поч. ХХ ст. (фото надав Музей історії Києва)

Вбрання нареченої, так само як і весільні фотографії пари зберігались протягом всього життя.

Після Жовтневої революції мода на розкішні весільні сукні дещо занепала. Молодята більше не йшли на вінчання до церкви, тому часто вбирались у скромніші наряди у день укладання шлюбу.

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Аріадна Шлейфер у весільній сукні 1912 р (фото надав Музей історії Києва)

Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Весільне фото невідомої пари поч. ХХ ст. (фото надав Музей історії Києва)

Раніше ми ділились рідкісними весільними фото українців з початку ХХ століття.

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