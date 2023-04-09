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Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото

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Киев, Воскресенье 09 апреля 2023 19:01
Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото Каким был свадебный наряд киевлян столетие назад (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В начале прошлого века среди киевлянок уже распространилась мода на белые венчальные платья с изысканной отделкой, вуалью и длинной фатой. Эта тенденция пришла из Европы и стала популярной среди представительниц высшего класса.

Делимся свадебными фото киевлян столетней давности в материале ниже.

Каким был наряд невесты и жениха

Городская мода начала ХХ века требовала от богатых невест белых платьев из шелковых материй. Часто такой наряд шили на заказ у известных портних. Изредка привозили из-за границы.

Киевлянки из не слишком состоятельных семей заказывали платья из кашемира, дымки в магазинах на Крещатике и ул. Фундуклеевской - это современная ул. Б. Хмельницкого.

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фотоНеизвестная пара. Фото сделано до 1921 года (скриншот сайта Violity)

Невесты под венец шли в фате, которую надевали вместе с вуалью. Считалось, чем она длиннее - тем дольше продлится счастливый брак девушки. Образ часто дополняли белыми перчатками. Прическу невесты украшали цветами.

Неимущие невесты на венчании наряжались скромнее - в блузку и юбку. По свидетельству киевлян, часто такой наряд был разочарованием для родителей жениха.

Мужчины надевали брюки классического кроя, белую рубашку и приталенный фрак. На его воротник цепляли цветы, они были такие же как и в прическе невесты.

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фотоНеизвестная пара, 1909 год (скриншот сайта Violity)

После венчания молодожены делали фото в столичных студиях. Такое удовольствие было не из дешевых, потому не все могли его себе позволить.

В те времена родители невесты должны были позаботиться о достойном приданом. В основном это были дорогие украшения, денежные облигации и документы на землю. Впрочем, известны случаи, когда браки заключали без приданого.

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото

Вера Браиловская и Александр Сошинский 1908 год (фото предоставил Музей истории Киева)

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото

Село Будаевка Киевского уезда. Лев Браиловский и Надежда Козловская в день венчания (фото предоставил Музей истории Киева)

Сколько стоил наряд невесты

Достойный наряд для невесты требовал незаурядных капиталовложений, на которые иногда деньги собирали несколько лет.

Цена в 1900-1910 году венчального платья колебалась в пределах 40-80 руб. Для сравнения 85 руб. стоила месячная аренда шестикомнатной меблированной квартиры в престижном районе столицы.

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фотоНеизвестная пара молодоженов. Фото сделано до 1921 года (скриншот сайта Violity)

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото

Жители Подола. Портной с невестой, нач. ХХ ст. (фото предоставил Музей истории Киева)

Наряды невесты, равно как и свадебные фотографии пары хранились на протяжении всей жизни.

После Октябрьской революции мода на роскошные свадебные платья несколько пришла в упадок. Молодожены больше не шли на венчание в церковь, поэтому часто наряжались в более скромные наряды в день заключения брака.

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фото

Ариадная Шлейфер в свадебном платье 1912 г. (фото предоставил Музей истории Киева)

Смотрите, в каких нарядах женились киевляне 100 лет назад: свадебные раритетные фотоСвадебное фото неизвестной пары нач. ХХ ст. (фото предоставил Музей истории Киева)

Раньше мы делились редкими свадебными фото украинцев с начала ХХ века.

Читайте также о тайнах свадебного вышитого рушника.

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