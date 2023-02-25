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Дивіться, який вигляд має перше модульне містечко для переселенців на Рівненщині

Перше модульне містечко для переселенців на Рівненщині (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Рівненській області відкрили перше модульне містечко для переселенців. Будиночки є повністю обладнаними меблями та побутовою технікою, і можуть прийняти понад 40 людей.

Про це повідомляють на сторінці Рівненської обласної ради у Facebook.

Що відомо про перше містечко

У Радивилові га Рівненщині з'явилося перше модульне містечко для українців, чиї оселі зруйнувала російська армія. У громаді встановили 12 будинків, де зможуть розміститися більше 40 людей.

Модульні будинки обладнанні всіма необхідними комунікаціями. Це повноцінне малогабаритне житло з санвузлом, функціональною кухнею, кімнатами для батьків та дітей. В будинках встановили побутову техніку та меблі.

У модульному містечку житимуть переселенці, які офіційно працевлаштовані, також люди з інвалідністю та родини, в яких чоловіки є військовослужбовцями.

Загалом на Рівненщині проживають 37 515 офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених людей. За статистикою ОВА, Рівненський район очолює рейтинг за кількістю переселенців. Там проживає 25 213 людей, серед яких понад 7 000 дітей.

Який вигляд має модульне містечко

Фото: facebook.com/rivneregionrada

Раніше ми розповідали про унікальні модульні будинки на Київщині, де можна жити тривалий час.

Дивіться також, як переселенці облаштували побут у модульному містечку на Львівщині.

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Рівнемодульный городок