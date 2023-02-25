Смотрите, как выглядит первый модульный городок для переселенцев в Ровенской области

В Ровенской области открыли первый модульный городок для переселенцев. Дома полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой, и могут принять более 40 человек.
Об этом сообщают на странице Ровенского областного совета в Facebook.
В Радивилове в Ровенской области появился первый модульный городок для украинцев, чьи дома разрушила российская армия. В общине установили 12 домов, где смогут разместиться более 40 человек.
Модульные дома оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. Это полноценное малогабаритное жилье с санузлом, функциональной кухней, комнатами для родителей и детей. В домах установили бытовую технику и мебель.
В модульном городке будут жить официально трудоустроенные переселенцы, также люди с инвалидностью и семьи, в которых мужчины являются военнослужащими.
Всего в Ровенской области проживают 37 515 официально зарегистрированных внутренне перемещенных людей. По статистике ОВА Ровенский район возглавляет рейтинг по количеству переселенцев. Там проживает 25213 человек, среди которых более 7000 детей.
Фото: facebook.com/rivneregionrada
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