Дивіться, який вигляд має перше модульне містечко для переселенців на Рівненщині

У Рівненській області відкрили перше модульне містечко для переселенців. Будиночки є повністю обладнаними меблями та побутовою технікою, і можуть прийняти понад 40 людей.

Про це повідомляють на сторінці Рівненської обласної ради у Facebook .

Що відомо про перше містечко

У Радивилові га Рівненщині з'явилося перше модульне містечко для українців, чиї оселі зруйнувала російська армія. У громаді встановили 12 будинків, де зможуть розміститися більше 40 людей.

Модульні будинки обладнанні всіма необхідними комунікаціями. Це повноцінне малогабаритне житло з санвузлом, функціональною кухнею, кімнатами для батьків та дітей. В будинках встановили побутову техніку та меблі.

У модульному містечку житимуть переселенці, які офіційно працевлаштовані, також люди з інвалідністю та родини, в яких чоловіки є військовослужбовцями.

Загалом на Рівненщині проживають 37 515 офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених людей. За статистикою ОВА, Рівненський район очолює рейтинг за кількістю переселенців. Там проживає 25 213 людей, серед яких понад 7 000 дітей.

Який вигляд має модульне містечко

Фото: facebook.com/rivneregionrada