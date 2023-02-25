Смотрите, как выглядит первый модульный городок для переселенцев в Ровенской области

В Ровенской области открыли первый модульный городок для переселенцев. Дома полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой, и могут принять более 40 человек.

Об этом сообщают на странице Ровенского областного совета в Facebook .

Что известно о первом городке

В Радивилове в Ровенской области появился первый модульный городок для украинцев, чьи дома разрушила российская армия. В общине установили 12 домов, где смогут разместиться более 40 человек.

Модульные дома оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. Это полноценное малогабаритное жилье с санузлом, функциональной кухней, комнатами для родителей и детей. В домах установили бытовую технику и мебель.

В модульном городке будут жить официально трудоустроенные переселенцы, также люди с инвалидностью и семьи, в которых мужчины являются военнослужащими.

Всего в Ровенской области проживают 37 515 официально зарегистрированных внутренне перемещенных людей. По статистике ОВА Ровенский район возглавляет рейтинг по количеству переселенцев. Там проживает 25213 человек, среди которых более 7000 детей.

Как выглядит модульный городок

Фото: facebook.com/rivneregionrada