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Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото)

Ось так виглядатиме дитячий садок і початкова школа (фото: he British International School, Ukraine, DIM)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом зведуть найсучасніший освітній простір, у якому викладання відбуватиметься українською та англійською мовами. Розпочати будівництво планують уже наступного року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресконференцію "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?".

Що відомо про проєкт

Освітній комплекс планують спорудити на території заміського комплексу Park Lake City, що у Підгірцях. Будівництво має розпочатися з британського білінгвального дитячого садка та початкової школи "Early Years Academy". Воно заплановане вже наступного року. Відповідну угоду підписали Британська міжнародна школа (BISU) та група компаній DIM.

У рамках проєкту передбачено зведення середньої та старшої школи, де викладатимуть й міжнародні вчителі та за британськими програмами.

Площа закладу складатиме 2900 кв. м. Це буде двоповерхова сучасна будівля - білінгвальний дитячий садочок і початкова школа, яка зможе розмістити 180 учнів.  

Park Lake City - це заміський житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Підгірцях за 15 хвилин їзди від Києва. Його почали зводити у 2019 році, зараз він уже займає понад 80 гектарів та розрахований на понад 4 тисячі родин.

Будівництво планують розпочати вже наступного року (фото: he British International School, Ukraine, DIM

Зазначимо, що Британська міжнародна школа заснована у 1997 році. Вона стала першим закладом, що ініціював британський підхід до освіти в Україні. Це єдина міжнародна школа, яка продовжувала працювати офлайн з початком війни.

З 2022-го року у закладі пропонують білінгвальну освіту з дитячого садочка до випускних класів.

Важливо, що крім традиційних академічних знань, у BISU учні здобувають навички, які знадобляться у реальному житті. На сам перед це особистісна та соціальна відповідальність, критичне мислення, відкритість до нового досвіду, вміння спілкуватися з іншими людьми, швидко реагувати на виклики та знаходити рішення.  

Раніше ми писали про те, що під Києвом зведуть кластерне містечко.

Читайте також про те, що у Києві може з'явитись новий спортивний парк на Солом'янці.

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