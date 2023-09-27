ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фото

Київ, Середа 27 вересня 2023 11:13
UA EN RU
Дивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фото Ось так виглядатиме містечко (фото: Facebook.com/YOD Group)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом планують збудувати кластерне містечко на 32 тисячі жителів. Воно поєднуватиме урбаністичний комфорт та близькість до природи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію YOD Group у Facebook.

Що відомо про містечко

"Vlasne Misto - це амбітний проєкт загальною площею 450 гектарів, що поєднує урбаністику, архітектуру та дизайн. Він включає котеджі, таунхаузи та багатоквартирні будинки, декілька зон відпочинку з гостьовими будиночками, адміністративні споруди, офіси та коворкінги, школу, розважальний центр з фудкортами, ресторанами та решту необхідної інфраструктури для життя", - пишуть архітектори.

Містечко буде розташоване всього за 30 км від Києва у Дмитрівці і зможе поселити 32 тисячі людей.

Дивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоДивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоДивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоДивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоОсь так виглядатиме містечко (фото: Facebook.com/YOD Group)

Яка концепція проєкту

"Сталий розвиток, життя у близькості до природи з можливістю комфортно працювати та відпочивати без стресу, який несе ритм великого міста - основні критерії, з яких виросла концепція Vlasne Misto", - кажуть автори проєкту.

Один з центральних елементів концепції - вертикальна теплиця. У ній будуть вирощувати зелень та овочі для мешканців міста відповідно до сучасних екологічних стандартів та новітніх агротехнологій.

Дивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоДивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоДивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фотоОсь як виглядатиме містечко (фото: Facebook.com/YOD Group)

Раніше ми писали про те, що у Києві може з'явитись новий спортивний парк на Солом'янці.

Нещодавно ми писали про те, що у Києві зведуть перший Дім Рональда МакДональда - ось візуалізація.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Новобудови в Україні