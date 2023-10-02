RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)

Так будет выглядеть детский сад и начальная школа (фото: he British International School, Ukraine, DIM)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом построят самое современное образовательное пространство, в котором преподавание будет проходить на украинском и английском языках. Начать строительство планируют уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?".

Что известно о проекте

Образовательный комплекс планируют построить на территории загородного комплекса Park Lake City, что в Подгорцах. Строительство должно начаться с британского билингвального детского сада и начальной школы Early Years Academy. Оно запланировано уже в следующем году. Соответствующее соглашение было подписано Британской международной школой (BISU) и группой компаний DIM.

В рамках проекта предусмотрено строительство средней и старшей школы, где будут преподавать и международные учителя и по британским программам.

Площадь заведения составит 2900 кв. м. Это будет двухэтажное современное здание - биллингвальный детский сад и начальная школа, которая сможет разместить 180 учеников.

Park Lake City - это загородный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Подгорцах, что в 15 минутах езды от Киева. Его начали возводить в 2019 году, сейчас он уже занимает более 80 гектаров и рассчитан на более 4 тысяч семей.

Строительство планируют начать уже в следующем году (фото: he British International School, Ukraine, DIM

Отметим, что Британская международная школа основана в 1997 году. Она стала первым заведением, инициировавшим британский подход к образованию в Украине. Это единственная международная школа, которая продолжала работать офлайн с началом войны.

С 2022 года в заведении предлагают билингвальное образование из детского сада и до выпускных классов.

Важно, что помимо традиционных академических знаний, в BISU ученики приобретают навыки, которые пригодятся в реальной жизни. В первую очередь это личностная и социальная ответственность, критическое мышление, открытость к новому опыту, умение общаться с другими людьми, быстро реагировать на вызовы и находить решения.

Раньше мы писали о том, что под Киевом построят кластерный городок.

Читайте также, что в Киеве может появиться новый спортивный парк на Соломенке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевосвіта в Україні