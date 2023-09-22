У Києві може з'явитись новий спортивний парк. Дивіться, яким він буде (фото)

У Києві активісти пропонують створити спортивний парк у Соломʼянському районі на території, де зараз почали зводити житловий комплекс. Вони уже створили візуалізацію, як може виглядати нова зона для дозвілля.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію ГО "Солом'янський парк" у Telegram .

Що відомо про ініціативу

Жителі Солом'янсього району проти будівництва нового ЖК поблизу паркової зони. Натомість вони пропонують своє бачення облаштування території.

"Очевидно, що навіть при зупинці будівництва цього ЖК, спроби забудови привабливої ділянки в Києві мають всі шанси повернутись за декілька років", - пишуть активісти.

Нову зону для дозвілля та розваг хочуть назвати Soloma Sport Park. Концепція передбачає, що це буде сучасний спортивний парк на відкритому повітрі у підніжжі Соломʼянського парку.

"Футбольні та баскетбольні майданчики, сучасні тенісні корти, ролледром для дітей і дорослих, а також велопрокат. Нова зона тренажерів, а також окремий майданчик для вигулу собак. Окрім цього, Soloma Sport - це сучасна фудкорд секція з кав’ярнями на відкритому повітрі", - кажуть автори проєкту.

Ось так може виглядати новий парк (фото: t.me/solomyanskipark)

За підрахунками експертів, спортивний парк відвідуватимуть 40 тис. людей.

"Такий соціальний проєкт дасть змогу якісно покращити спортивну інфраструктуру району, та поєднати спорт з рекреаційною складовою парку", - говорять активісти Солом'янського району.

Нагадаємо, що у кінці літа поблизу Солом’янського ландшафтного парку та зони, яка входить до програми розвитку зелених зон Києва, відновили будівництво апарт-комплексу CitiZe.

Практично одразу після цього на сайті Київради з’явилася петиція із закликом припинити будівництво. Буквально за 4 дні вона набрала понад 6 тис. голосів. Цього достатньо, аби міськрада розглянула петицію.

Ось так може виглядати новий парк (фото: t.me/solomyanskipark)