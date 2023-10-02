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Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото)

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 10:54
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Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото) Ось так виглядатиме дитячий садок і початкова школа (фото: he British International School, Ukraine, DIM)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом зведуть найсучасніший освітній простір, у якому викладання відбуватиметься українською та англійською мовами. Розпочати будівництво планують уже наступного року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресконференцію "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?".

Що відомо про проєкт

Освітній комплекс планують спорудити на території заміського комплексу Park Lake City, що у Підгірцях. Будівництво має розпочатися з британського білінгвального дитячого садка та початкової школи "Early Years Academy". Воно заплановане вже наступного року. Відповідну угоду підписали Британська міжнародна школа (BISU) та група компаній DIM.

У рамках проєкту передбачено зведення середньої та старшої школи, де викладатимуть й міжнародні вчителі та за британськими програмами.

Площа закладу складатиме 2900 кв. м. Це буде двоповерхова сучасна будівля - білінгвальний дитячий садочок і початкова школа, яка зможе розмістити 180 учнів.

Park Lake City - це заміський житловий комплекс бізнес-класу, розташований у Підгірцях за 15 хвилин їзди від Києва. Його почали зводити у 2019 році, зараз він уже займає понад 80 гектарів та розрахований на понад 4 тисячі родин.

Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото)Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото)Дивіться, який сучасний освітній простір скоро побудують під Києвом (фото)Будівництво планують розпочати вже наступного року (фото: he British International School, Ukraine, DIM

Зазначимо, що Британська міжнародна школа заснована у 1997 році. Вона стала першим закладом, що ініціював британський підхід до освіти в Україні. Це єдина міжнародна школа, яка продовжувала працювати офлайн з початком війни.

З 2022-го року у закладі пропонують білінгвальну освіту з дитячого садочка до випускних класів.

Важливо, що крім традиційних академічних знань, у BISU учні здобувають навички, які знадобляться у реальному житті. На сам перед це особистісна та соціальна відповідальність, критичне мислення, відкритість до нового досвіду, вміння спілкуватися з іншими людьми, швидко реагувати на виклики та знаходити рішення.

Раніше ми писали про те, що під Києвом зведуть кластерне містечко.

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