Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)

Под Киевом построят самое современное образовательное пространство, в котором преподавание будет проходить на украинском и английском языках. Начать строительство планируют уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?".

Что известно о проекте

Образовательный комплекс планируют построить на территории загородного комплекса Park Lake City, что в Подгорцах. Строительство должно начаться с британского билингвального детского сада и начальной школы Early Years Academy. Оно запланировано уже в следующем году. Соответствующее соглашение было подписано Британской международной школой (BISU) и группой компаний DIM.

В рамках проекта предусмотрено строительство средней и старшей школы, где будут преподавать и международные учителя и по британским программам.

Площадь заведения составит 2900 кв. м. Это будет двухэтажное современное здание - биллингвальный детский сад и начальная школа, которая сможет разместить 180 учеников.

Park Lake City - это загородный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Подгорцах, что в 15 минутах езды от Киева. Его начали возводить в 2019 году, сейчас он уже занимает более 80 гектаров и рассчитан на более 4 тысяч семей.

Строительство планируют начать уже в следующем году (фото: he British International School, Ukraine, DIM

Отметим, что Британская международная школа основана в 1997 году. Она стала первым заведением, инициировавшим британский подход к образованию в Украине. Это единственная международная школа, которая продолжала работать офлайн с началом войны.

С 2022 года в заведении предлагают билингвальное образование из детского сада и до выпускных классов.

Важно, что помимо традиционных академических знаний, в BISU ученики приобретают навыки, которые пригодятся в реальной жизни. В первую очередь это личностная и социальная ответственность, критическое мышление, открытость к новому опыту, умение общаться с другими людьми, быстро реагировать на вызовы и находить решения.