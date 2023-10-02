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Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)

Киев, Понедельник 02 октября 2023 10:54
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Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото) Так будет выглядеть детский сад и начальная школа (фото: he British International School, Ukraine, DIM)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом построят самое современное образовательное пространство, в котором преподавание будет проходить на украинском и английском языках. Начать строительство планируют уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?".

Что известно о проекте

Образовательный комплекс планируют построить на территории загородного комплекса Park Lake City, что в Подгорцах. Строительство должно начаться с британского билингвального детского сада и начальной школы Early Years Academy. Оно запланировано уже в следующем году. Соответствующее соглашение было подписано Британской международной школой (BISU) и группой компаний DIM.

В рамках проекта предусмотрено строительство средней и старшей школы, где будут преподавать и международные учителя и по британским программам.

Площадь заведения составит 2900 кв. м. Это будет двухэтажное современное здание - биллингвальный детский сад и начальная школа, которая сможет разместить 180 учеников.

Park Lake City - это загородный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Подгорцах, что в 15 минутах езды от Киева. Его начали возводить в 2019 году, сейчас он уже занимает более 80 гектаров и рассчитан на более 4 тысяч семей.

Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)Смотрите, какое современное образовательное пространство скоро построят под Киевом (фото)Строительство планируют начать уже в следующем году (фото: he British International School, Ukraine, DIM

Отметим, что Британская международная школа основана в 1997 году. Она стала первым заведением, инициировавшим британский подход к образованию в Украине. Это единственная международная школа, которая продолжала работать офлайн с началом войны.

С 2022 года в заведении предлагают билингвальное образование из детского сада и до выпускных классов.

Важно, что помимо традиционных академических знаний, в BISU ученики приобретают навыки, которые пригодятся в реальной жизни. В первую очередь это личностная и социальная ответственность, критическое мышление, открытость к новому опыту, умение общаться с другими людьми, быстро реагировать на вызовы и находить решения.

Раньше мы писали о том, что под Киевом построят кластерный городок.

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