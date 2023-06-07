Дивіться, яким може стати центр Одеси вже найближчим часом. Фото нового проєкту

Архітектори показали, якою може стати Театральна площа в Одесі після реконструкції, яку невдовзі планує провести міська влада.
Візуалізацією поділилась одна зі співавторок проєкту Катерина Чередник у Facebook.
Проєкт створила команда Beloded Landscaping. Автори зазначають, що мають на меті зберегти наявний стиль архітектури Театральної площі. Але разом із цим хочуть позбавити цей простір непотрібних, зайвих елементів, які додавались з часом, але втратили актуальність.
Також архітектори прагнуть упорядкувати кольорову гаму та декорування елементів оздоблення, створити візуально привабливий та комфортний громадський простір для мешканців і туристів, який відповідає сучасним уявленням європейського міського середовища.
"Мета проєкту реалізується завдяки формуванню цілісної системи міського пейзажу: поєднання відкритих просторів, їхніх потоків, зон їхніх зустрічей, зелених зон з різними видами рослин, комбінації типів мощення, системи освітлення та малих архітектурних форм", - зазначає Чередник.
Автори проєкту пропонують зменшити проїзну частину, а на виділеній ділянці створити сучасну велоструктуру і розширити променадну зону. Завдяки цьому збільшиться зона для зелених насаджень та відпочинку.
Також архітектори пропонують облаштувати паркомісця для людей з інвалідністю.
"Розробку зон озеленення виконано за принципами симетричності, характерної для класицизму, з врахуванням наявних вікових японських софор. Кожна софора створює навколо себе зелений рекреаційний острів. Влітку додаткову тінь даватимуть липи європейські з компактними кронами форми "кубоподібний блок", що підсилить акцент класичних форм і витриманість стилю", - зазначає Катерина.
Меморіал з іменами героїв Радянського союзу та дошку Пошани героїв Соціалістичної праці Одещини проєктанти пропонують перенести до Парку Перемоги. А замість них розмістити театральні афіші та елементи сучасних технологій.
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