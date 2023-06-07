Дивіться, яким може стати центр Одеси вже найближчим часом. Фото нового проєкту

Яка концепція проєкту

Проєкт створила команда Beloded Landscaping. Автори зазначають, що мають на меті зберегти наявний стиль архітектури Театральної площі. Але разом із цим хочуть позбавити цей простір непотрібних, зайвих елементів, які додавались з часом, але втратили актуальність.

Також архітектори прагнуть упорядкувати кольорову гаму та декорування елементів оздоблення, створити візуально привабливий та комфортний громадський простір для мешканців і туристів, який відповідає сучасним уявленням європейського міського середовища.

"Мета проєкту реалізується завдяки формуванню цілісної системи міського пейзажу: поєднання відкритих просторів, їхніх потоків, зон їхніх зустрічей, зелених зон з різними видами рослин, комбінації типів мощення, системи освітлення та малих архітектурних форм", - зазначає Чередник.

Сучасний вигляд Театральної площі

План реконструкції Театральної площі (фото: facebook.com/belodedlandscaping)

Як може виглядати Театральна площа після реконструкції

Автори проєкту пропонують зменшити проїзну частину, а на виділеній ділянці створити сучасну велоструктуру і розширити променадну зону. Завдяки цьому збільшиться зона для зелених насаджень та відпочинку.

Також архітектори пропонують облаштувати паркомісця для людей з інвалідністю.

Ось так може виглядати площа після реконструкції (фото: facebook.com/belodedlandscaping)

"Розробку зон озеленення виконано за принципами симетричності, характерної для класицизму, з врахуванням наявних вікових японських софор. Кожна софора створює навколо себе зелений рекреаційний острів. Влітку додаткову тінь даватимуть липи європейські з компактними кронами форми "кубоподібний блок", що підсилить акцент класичних форм і витриманість стилю", - зазначає Катерина.

Меморіал з іменами героїв Радянського союзу та дошку Пошани героїв Соціалістичної праці Одещини проєктанти пропонують перенести до Парку Перемоги. А замість них розмістити театральні афіші та елементи сучасних технологій.

Ось так може виглядати площа після реконструкції (фото: facebook.com/belodedlandscaping)