Смотрите, каким может стать центр Одессы в ближайшее время. Фото нового проекта

Какая концепция проекта

Проект создала команда Beloded Landscaping. Авторы отмечают, что преследуют цель сохранить существующий стиль архитектуры Театральной площади. Но вместе с этим хотят избавить это пространство от ненужных, лишних элементов, которые добавлялись со временем, но утратили актуальность.

Также архитекторы стремятся упорядочить цветовую гамму и декорирование элементов отделки, создать визуально привлекательное и комфортное общественное пространство для жителей и туристов, которое отвечает современным представлениям европейской городской среды.

"Цель проекта реализуется благодаря формированию целостной системы городского пейзажа: сочетание открытых пространств, их потоков, зон их встреч, зеленых зон с разными видами растений, комбинации типов мощения, системы освещения и малых архитектурных форм", - отмечает Чередник.

Современное вид Театральной площади

План реконструкции Театральной площади (фото: facebook.com/belodedlandscaping)

Как может выглядеть Театральная площадь после реконструкции

Авторы проекта предлагают уменьшить проезжую часть, а на выделенном участке создать современную велоструктуру и расширить променадную зону. Благодаря этому увеличится зона для зеленых насаждений и отдыха.

Также архитекторы предлагают обустроить паркоместа для людей с инвалидностью.

Вот так может выглядеть площадь после реконструкции (фото: facebook.com/belodedlandscaping)

"Разработка зон озеленения выполнена по принципам симметричности, характерной для классицизма, с учетом имеющихся вековых японских софор. Каждая софора создает вокруг себя зеленый рекреационный остров. Летом дополнительную тень будут давать липы европейские с компактными кронами формы "кубовидный блок", что усилит акцент классических форм и выдержанность стиля", - отмечает Екатерина.

Мемориал с именами героев Советского союза и доску Почета героев Социалистического труда Одесской области проектанты предлагают перенести в Парк Победы. А вместо них разместить театральные афиши и элементы современных технологий.

Вот так может выглядеть площадь после реконструкции (фото: facebook.com/belodedlandscaping)