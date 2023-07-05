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Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)

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Сумы, Среда 05 июля 2023 21:17
Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото) Как бы выглядел центр Сум после реконструкции (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Центральная площадь Сум - Майдан Независимости была построена в 70-80 годах прошлого века и уже сейчас, по мнению многих архитекторов, нуждается в переосмыслении и осовременивании.

Архитектор Игорь Титаренко разработал визуализацию, как мог бы выглядеть центр Сум после реконструкции. Своим проектом автор поделился в Facebook.

Какая концепция реконструкции центральной площади

"Центральная площадь сейчас запущена, имеет неактуальную функцию и неприглядный вид. Подлежит постоянной критике жителей города и многими воспринимается как большая ошибка", - говорит архитектор.

Он разработал проект реконструкции центра для архитектурного конкурса. В основе концепта - соблюдение исторического контекста города.

"Архитектурными доминантами исторического центра были церкви. Именно на Николаевской улице размещалась Николаевская церковь, которая была разрушена и больше не восстанавливалась. Потом, из-за нездоровых амбиций советской власти, была полностью уничтожена и сама Николаевская улица, на месте которой был построен административный комплекс в стиле брутализма с огромной площадью", - говорит Титаренко.

Архитектор подчеркивает, что важно понимать, что комплекс площади Независимости является достижением архитектурного тренда в пределах своего исторического периода.

Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Вот так выглядел бы Майдан Независимости после реконструкции (фото: Facebook.com/Титаренко Игорь)

"Сейчас центральная часть Сум уникальна с точки зрения исторической архитектуры, где мы можем наблюдать историю формирования сумской архитектуры. От старых каменных домов до советского ампира и брутализма. Невероятный контраст переливания из одного архитектурного периода в другой всего проходит всего лишь в 700 м центральной улицы", - говорит архитектор.

При этом он отмечает, что были допущены ошибки при развитии современного центра.

"В результате мы имеем запрос населения - живое пространство для отдыха в историческом центре. Анализируя запросы, было сделано заключение, что людям необходимо развитие зеленых зон в городе, насыщенный функциями для проведения досуга. Именно поэтому был выбран путь многофункциональности, особый акцент в проекте был сделан на запросах молодежи", - объясняет Титаренко.

Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)

Как бы выглядел центр Сум после реконструкции

"Площадь имеет прекрасную связь с Покровским сквером, соединяющимся между собой Соборной улицей. Это создает прекрасный композиционный диалог. В результате получаем центральный городской сквер в системе окружающих парковых зон, среди которых: сквер "Дружба", парк "Сказка", Покровский" сквер, городской парк. Территория обеспечивает инклюзивное движение и предусматривает интеграцию в будущую систему велодорожек", - говорит Титаренко.

Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)

Композицию сквера площади Независимости автор проекта формировал, отталкиваясь от аналитики и эргономики пешеходного движения, направление разрушенных исторических улиц, архитектурных доминант и главных градообразующих осей.

"К сожалению, конкурс не предусматривает реализацию данных проектов, но, по моему мнению, важен для формирования сознания и понимания запросов населения для дальнейшей реализации в будущем", - отмечает архитектор.

Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)Вот так выглядел бы Майдан Независимости после реконструкции (фото: Facebook.com/Титаренко Игорь)

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