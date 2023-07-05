Смотрите, каким может стать центр Сум после реконструкции. Архитектор показал новый проект (фото)

Центральная площадь Сум - Майдан Независимости была построена в 70-80 годах прошлого века и уже сейчас, по мнению многих архитекторов, нуждается в переосмыслении и осовременивании.

Архитектор Игорь Титаренко разработал визуализацию, как мог бы выглядеть центр Сум после реконструкции. Своим проектом автор поделился в Facebook .

Какая концепция реконструкции центральной площади

"Центральная площадь сейчас запущена, имеет неактуальную функцию и неприглядный вид. Подлежит постоянной критике жителей города и многими воспринимается как большая ошибка", - говорит архитектор.

Он разработал проект реконструкции центра для архитектурного конкурса. В основе концепта - соблюдение исторического контекста города.

"Архитектурными доминантами исторического центра были церкви. Именно на Николаевской улице размещалась Николаевская церковь, которая была разрушена и больше не восстанавливалась. Потом, из-за нездоровых амбиций советской власти, была полностью уничтожена и сама Николаевская улица, на месте которой был построен административный комплекс в стиле брутализма с огромной площадью", - говорит Титаренко.

Архитектор подчеркивает, что важно понимать, что комплекс площади Независимости является достижением архитектурного тренда в пределах своего исторического периода.

Вот так выглядел бы Майдан Независимости после реконструкции (фото: Facebook.com/Титаренко Игорь)

"Сейчас центральная часть Сум уникальна с точки зрения исторической архитектуры, где мы можем наблюдать историю формирования сумской архитектуры. От старых каменных домов до советского ампира и брутализма. Невероятный контраст переливания из одного архитектурного периода в другой всего проходит всего лишь в 700 м центральной улицы", - говорит архитектор.

При этом он отмечает, что были допущены ошибки при развитии современного центра.

"В результате мы имеем запрос населения - живое пространство для отдыха в историческом центре. Анализируя запросы, было сделано заключение, что людям необходимо развитие зеленых зон в городе, насыщенный функциями для проведения досуга. Именно поэтому был выбран путь многофункциональности, особый акцент в проекте был сделан на запросах молодежи", - объясняет Титаренко.

Как бы выглядел центр Сум после реконструкции

"Площадь имеет прекрасную связь с Покровским сквером, соединяющимся между собой Соборной улицей. Это создает прекрасный композиционный диалог. В результате получаем центральный городской сквер в системе окружающих парковых зон, среди которых: сквер "Дружба", парк "Сказка", Покровский" сквер, городской парк. Территория обеспечивает инклюзивное движение и предусматривает интеграцию в будущую систему велодорожек", - говорит Титаренко.

Композицию сквера площади Независимости автор проекта формировал, отталкиваясь от аналитики и эргономики пешеходного движения, направление разрушенных исторических улиц, архитектурных доминант и главных градообразующих осей.

"К сожалению, конкурс не предусматривает реализацию данных проектов, но, по моему мнению, важен для формирования сознания и понимания запросов населения для дальнейшей реализации в будущем", - отмечает архитектор.

Вот так выглядел бы Майдан Независимости после реконструкции (фото: Facebook.com/Титаренко Игорь)