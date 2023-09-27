Дивіться, яке кластерне містечко скоро зведуть під Києвом: перші фото

Що відомо про містечко

"Vlasne Misto - це амбітний проєкт загальною площею 450 гектарів, що поєднує урбаністику, архітектуру та дизайн. Він включає котеджі, таунхаузи та багатоквартирні будинки, декілька зон відпочинку з гостьовими будиночками, адміністративні споруди, офіси та коворкінги, школу, розважальний центр з фудкортами, ресторанами та решту необхідної інфраструктури для життя", - пишуть архітектори.

Містечко буде розташоване всього за 30 км від Києва у Дмитрівці і зможе поселити 32 тисячі людей.

Ось так виглядатиме містечко (фото: Facebook.com/YOD Group)

Яка концепція проєкту

"Сталий розвиток, життя у близькості до природи з можливістю комфортно працювати та відпочивати без стресу, який несе ритм великого міста - основні критерії, з яких виросла концепція Vlasne Misto", - кажуть автори проєкту.

Один з центральних елементів концепції - вертикальна теплиця. У ній будуть вирощувати зелень та овочі для мешканців міста відповідно до сучасних екологічних стандартів та новітніх агротехнологій.

Ось як виглядатиме містечко (фото: Facebook.com/YOD Group)