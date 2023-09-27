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Смотрите, какой кластерный городок скоро построят под Киевом: первые фото

Вот так будет выглядеть городок (фото: Facebook.com/YOD Group)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом планируют построить кластерный городок на 32 тысячи жителей. Он будет совмещать урбанистический комфорт и близость к природе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию YOD Group в Facebook.

Что известно о городке

"Vlasne Misto - это амбициозный проект общей площадью 450 гектаров, объединяющий урбанистику, архитектуру и дизайн. Он включает коттеджи, таунхаузы и многоквартирные дома, несколько зон отдыха с гостевыми домиками, административные сооружения, офисы и коворкинги, школу, развлекательный центр с фудкортами, ресторанами и прочую необходимую инфраструктуру для жизни", - пишут архитекторы.

Городок будет расположен всего в 30 км от Киева в Дмитровке и сможет поселить 32 тысячи человек.

Вот так будет выглядеть городок (фото: Facebook.com/YOD Group)

Какая концепция проекта

"Устойчивое развитие, жизнь в близости к природе с возможностью комфортно работать и отдыхать без стресса, несущего ритм большого города - основные критерии, из которых выросла концепция Vlasne Misto", - говорят авторы проекта.

Один из центральных элементов концепции - вертикальная теплица. В ней будут выращивать зелень и овощи для жителей города в соответствии с современными экологическими стандартами и новейшими агротехнологиями.

Вот как будет выглядеть городок (фото: Facebook.com/YOD Group)

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