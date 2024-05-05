Дивіться, як зустріли Великдень наші військові: щемливі кадри

Великдень на фронті

Так, у підбірці зібрано кадри бійців з різних підрозділів. Деякі військові мали можливість поласувати пасками в бліндажах та укриттях.

Також захисники нашої країни святили великодні кошики. Але замість кошика у багатьох був шолом.

Великдень у 2024 році (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові, які змогли потрапити на богослужіння та освячення пасок, посміхалися та спостерігали за процесом з цікавістю.

Військові на Великдень (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також у підбірці є фото, на яких показано, як захисники нашої країни намагаються святкувати навіть у непростих умовах. В кадр потрапили військові, які "билися" крашанками й запалили свічку.

Великдень на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагує мережа

У коментарях українці привітали військових з Великоднем. Також користувачі пишуть: