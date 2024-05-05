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Дивіться, як зустріли Великдень наші військові: щемливі кадри

Як військові святкували Великдень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Генеральний штаб Збройних сил України зробив підбірку з фото, на яких можна побачити, як захисники нашої країни зустрічали Великдень. Щемливі кадри вразили та розчулили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який на своїй сторінці у Facebook розмістив Генштаб.

Великдень на фронті

Так, у підбірці зібрано кадри бійців з різних підрозділів. Деякі військові мали можливість поласувати пасками в бліндажах та укриттях. 

Також захисники нашої країни святили великодні кошики. Але замість кошика у багатьох був шолом.

Великдень у 2024 році (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові, які змогли потрапити на богослужіння та освячення пасок, посміхалися та спостерігали за процесом з цікавістю. 

Військові на Великдень (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також у підбірці є фото, на яких показано, як захисники нашої країни намагаються святкувати навіть у непростих умовах. В кадр потрапили військові, які "билися" крашанками й запалили свічку.

Великдень на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагує мережа

У коментарях українці привітали військових з Великоднем. Також користувачі пишуть:

  • "Дякуємо і молимося за кожного Захисника"
  • "Божої опіки, хлопці та дівчата! Дякую за захист"
  • "Хай Господь Бог оберігає Вас кожної секунди. Посилає Любові, Віри, Надії! Міцного здоров'я, сили, мужності, терпіння, наснаги"
  • "Дякуємо вам, наші Воїни-Захисники, за те, що святкуємо Великдень!"
  • "Дякую за мирні ранки та ночі...Повертайтесь живими додому з Перемогою, наші рідні захисники".
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