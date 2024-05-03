"Залізна витримка": українські снайпери вразили потужними фото
З'явилися потужні кадри з українськими снайперами - бійцями 152-ї окремої механізованої бригади. Фото, на яких зображено захисників нашої країни, вразили та розчулили користувачів.
Як виглядають українські снайпери, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час створення матеріалу було використано джерела: Facebook-сторінки Генерального штабу Збройних сил України та 152-ї ОМБр.
Так, спочатку допис з'явився саме на сторінці 152-ї окремої механізованої бригади.
"З місця, яке ти не побачиш, пролунає постріл, який ти не почуєш. Не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його залізна витримка, терпіння та холодний розум. Багатогодинні/багатоденні спостереження заради одного-єдиного пострілу", - йшлося у описі під фото.
Українські снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)
"Його око гостре, наче лезо. Один постріл - одна ціль! Це наша війна і наша відповідальність! Долучайся до Захисників Батьківщини! Слава Україні!" - додавали представники бригади.
Снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)
А згодом потужні фото з'явилися і на сторінці Генштабу. Таким чином кадри зі снайперами, які нищать окупантів, побачило ще більше людей.
Захисники України (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)
На фото можна помітити, наскільки важливе маскування. Снайпери можуть проводити у засадах багато часу, а тому їм потрібно максимально "зливатися" з навколишнім середовищем, аби їх не помітив ворог.
Українські військові (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)
Як реагує мережа
У коментарях під дописом Генштабу користувачі пишуть:
- "Бережи Вас Боже. Слава Героям України!"
- "Дякуємо вам, хлопці. Тримайтеся. Сили вам та витримки. Україна переможе"
- "Щасти вам, наші любі Захисники!".
Нагадаємо, раніше військовий СБУ Стаховський назвав головну перевагу росіян в Україні.
Окрім цього, нещодавно захисник нашої країни сказав, що не так із новим законом про мобілізацію.