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"Залізна витримка": українські снайпери вразили потужними фото

П'ятниця 03 травня 2024 20:11
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"Залізна витримка": українські снайпери вразили потужними фото Захисники нашої країни (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

З'явилися потужні кадри з українськими снайперами - бійцями 152-ї окремої механізованої бригади. Фото, на яких зображено захисників нашої країни, вразили та розчулили користувачів.

Як виглядають українські снайпери, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час створення матеріалу було використано джерела: Facebook-сторінки Генерального штабу Збройних сил України та 152-ї ОМБр.

Так, спочатку допис з'явився саме на сторінці 152-ї окремої механізованої бригади.

"З місця, яке ти не побачиш, пролунає постріл, який ти не почуєш. Не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його залізна витримка, терпіння та холодний розум. Багатогодинні/багатоденні спостереження заради одного-єдиного пострілу", - йшлося у описі під фото.

На зображенні може бути: 8 людей та текст

На зображенні може бути: 1 особа та текст

Українські снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

"Його око гостре, наче лезо. Один постріл - одна ціль! Це наша війна і наша відповідальність! Долучайся до Захисників Батьківщини! Слава Україні!" - додавали представники бригади.

На зображенні може бути: 2 людини та текст «ФoT:1520m6p,2024»

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На зображенні може бути: трава та текст

Снайпери (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

А згодом потужні фото з'явилися і на сторінці Генштабу. Таким чином кадри зі снайперами, які нищать окупантів, побачило ще більше людей.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: 1 особа та текст

Захисники України (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

На фото можна помітити, наскільки важливе маскування. Снайпери можуть проводити у засадах багато часу, а тому їм потрібно максимально "зливатися" з навколишнім середовищем, аби їх не помітив ворог.

На зображенні може бути: 1 особа

На зображенні може бути: 1 особа, зморшок та дерево

Немає опису світлини.

Українські військові (фото: facebook/152 окрема механізована бригада)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Генштабу користувачі пишуть:

  • "Бережи Вас Боже. Слава Героям України!"
  • "Дякуємо вам, хлопці. Тримайтеся. Сили вам та витримки. Україна переможе"
  • "Щасти вам, наші любі Захисники!".

Нагадаємо, раніше військовий СБУ Стаховський назвав головну перевагу росіян в Україні.

Окрім цього, нещодавно захисник нашої країни сказав, що не так із новим законом про мобілізацію.

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