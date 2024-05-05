Смотрите, как встретили Пасху наши военные: трогательные кадры

Пасха на фронте

Так, в подборке собраны кадры с бойцами из разных подразделений. Некоторые военные имели возможность полакомиться пасках в блиндажах и укрытиях.

Также защитники нашей страны святили пасхальные корзины. Но вместо корзин у многих был шлем.

Пасха в 2024 году (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные, которые смогли попасть на богослужение и освящение пасок, улыбались и наблюдали за процессом с любопытством.

Военные на Пасху (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Также в подборке есть фото, где показаны, как защитники нашей страны пытаются праздновать даже в непростых условиях. В кадр попали военные, которые "бились" пасхальными яйцами и зажгли свечу.

Пасха на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как реагирует сеть

В комментариях украинцы поздравили военных с Пасхой. Также пользователи пишут: