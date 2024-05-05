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Смотрите, как встретили Пасху наши военные: трогательные кадры

Как военные праздновали Пасху (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сделал подборку с фото, где можно увидеть, как защитники нашей страны встречали Пасху. Троагательные кадры поразили и тронули сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который на своей странице в Facebook разместил Генштаб.

Пасха на фронте

Так, в подборке собраны кадры с бойцами из разных подразделений. Некоторые военные имели возможность полакомиться пасках в блиндажах и укрытиях.

Также защитники нашей страны святили пасхальные корзины. Но вместо корзин у многих был шлем.

Пасха в 2024 году (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные, которые смогли попасть на богослужение и освящение пасок, улыбались и наблюдали за процессом с любопытством.

Военные на Пасху (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Также в подборке есть фото, где показаны, как защитники нашей страны пытаются праздновать даже в непростых условиях. В кадр попали военные, которые "бились" пасхальными яйцами и зажгли свечу.

Пасха на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как реагирует сеть

В комментариях украинцы поздравили военных с Пасхой. Также пользователи пишут:

  • "Благодарим и молимся за каждого Защитника"
  • "Божьей опеки, ребята! Спасибо за защиту"
  • "Пусть Господь Бог оберегает Вас каждую секунду. Посылает Любви, Веры, Надежды! Крепкого здоровья, силы, мужества, терпения, воодушевления"
  • "Спасибо вам, наши Воины-Защитники, за то, что празднуем Пасху!"
  • "Благодарю вас за мирные утренники и ночи...Возвращайтесь живыми домой с Победой, наши родные защитники".
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