Дивіться, як змінилися Володимир і Олена Зеленські за три роки: красномовні фото

Володимир Зеленський йде в президенти

А це той момент, коли Зеленський вперше оголосив про те, що йде в президенти. Тоді він ще був гумористом, сценаристом і актором "Кварталу 95" і тільки починав активно займатися спортом, запустивши навіть канал Ze Kubiki.

Звернення шоумена Зеленського показали в новорічну ніч на каналі 1+1, що викликало певний скандал. Тодішній актор сказав, що прагне змін:

Зеленський оголосив про наміри президентства, 31 грудня 2018 (скриншот)

Перегони, вибори, перемога та інавгурація

Під час передвиборчих перегонів і оголошення перемоги Володимир Олександрович був дуже усміхненим, життєрадісним, але водночас - рішучим. Тоді все частіше разом з ним стала з'являтися майбутня перша леді, Олена Зеленська.

Володимир та Олена голосують на президентських виборах (фото: РБК-Україна)

Кандидат в президенти разом з дружиною і командою, квітень 2019 року (фото: РБК-Україна)

Після оголошення перемоги:

Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

Перший день президенства, 20 травня 2019. Зеленський присягає служити українському народові на урочистому засіданні Верховної ради:

Зеленський у Верховній раді (фото: wikipedia)

Перші роки президенства

Після вступу на посаду на Володимира Зеленського покладали великі надії. Почалися робочі будні, урочисті події, офіційні заходи, візити.

Президент і його дружина не тільки займалися політичним, соціальним, економічним життям України, але й активно вели соцмережі.

Не забували вони й про культурне життя, часто показуючи, що вони такі, як всі - люди з народу. Зеленський купався в морі в Одесі і сидів разом з глядачами на літньому шоу "Кварталу" у "Південній Пальмірі":

Зеленські в Одесі, липень 2019 (скриншот)

Голова держави запустив канал "Відверто з президентом". В деяких випусках він ділився з українцями планами і досягненнями за кермом Тесли і навіть замовляв каву в МакДональдзі:

Зеленський в МакДональдзі (скриншот)

На часи каденції шостого президента випало випробування пандемією коронавірусу. Тоді життя країни і кожного з нас змінилося кардинально. Маски, антисептики, соціальне дистанціювання - все це заторкнуло кожного українця.

Квітень 2020 (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Незважаючи на пандемію, життя йшло тривало, разом з буднями і святами. Офіційне фото на честь Дня вишиванки, травень 2020 року:

Щасливі і усміхнені Володимир та Олена (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Президент і перша леді під час святкування Дня незалежності у 2020 році, коли коронавірус ненадовго відступив перед новим осіннім загостренням:

З днем вишиванки перша пара України привітала і у травні 2021 року. Тоді ще Зеленському дорікнули, що, мовляв, він вдягнув косоворотку. Проте етнологи розставили всі крапки над "і":

Зеленські у вишиванках (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Заняття спортом і здоровий спосіб життя президент не полишав пропагувати до самої війни. Ще в січні 2022-го він публікував фото з гантелями.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!" - написав президент в Instagram.

Володимир Зеленський і гантелі (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Після 24 лютого

В ранок 24 лютого 2022 року гантелі довелося відставити не тільки президенту, але й всій країні. Натомість ми взяли в руки коктейлі Молотова, щоб стати на захист рідної землі.

Відтоді президент і перша леді стали менше усміхатися, а святкові вбрання і краватки змінилися "пікселем" і кольором хакі.

Зеленський виступає з офіційним зверненням в перший день війни:

24 лютого 2022 (скриншот)

Володимир Зеленський відпустив бороду і таким ми його знаємо вже понад дев'ять місяців. Він щовечора звертається до українців і всього світу, підтримуючи людей у нашій спільній боротьбі проти темряви, мороку й мракобісся Російської Федерації.

Президент і перша леді дають офіційні інтерв'ю, демонструючи свою любов і внутрішню силу, щоб підтримати кожного українця.

Згадаймо хоча би промовисті фото для Vogue, одне з яких викликало навіть скандал, запустивши флешмоб Sit like a girl. Декому не сподобалась "нежіноча" поза Олени Зеленської:

Олена Зеленська (фото: Vogue)

Володимир та Олена Зеленські (фото: Vogue)

Одні з останніх фото, на яких президент і перша леді з'явилися разом, були для інтерв'ю CNN:

Листопад, 2022 року (скріншот)

Також пара традиційно вшанувала День пам'яті жертв Голодомору 26 листопада 2022 року. Ще один злочин проти українців, про який слід пам'ятати:

Олена Зеленська, листопад 2022 (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кожен українець, як президент і перша леді від 24 лютого, змінилися не тільки зовні, але й зсередини. Ні, ми не постаріли, ми виросли й змужніли, щоб день за днем наближати нашу перемогу!