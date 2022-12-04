Дивіться, як змінилися Володимир і Олена Зеленські за три роки: красномовні фото

Володимир Зеленський став шостим президентом України і наразі найвідомішим лідером держави, на часи каденції якого випали надзвичайно складні і водночас славні часи. Зараз президент мало усміхається, завжди носить бороду і приймає в Києві найвпливовіших осіб інших держав.
А ще 31-го грудня 2018 року під час перерви шоу "Вечірній квартал", тоді шоумен, актор, комік оголосив, що йде в президенти, адже країна потребує змін.
Відтоді ми частіше стали бачити і його дружину, Олену Зеленську, яка раніше віддавала перевагу бути надійним тилом свого чоловіка. Зараз перша леді і кохання всього життя президента і далі підтримує його в боротьбі за нашу незалежність.
Дивіться, як змінилися Володимир і Олена Зеленські від початку президенства і до сьогодні - нижче в матеріалі Styler.
А це той момент, коли Зеленський вперше оголосив про те, що йде в президенти. Тоді він ще був гумористом, сценаристом і актором "Кварталу 95" і тільки починав активно займатися спортом, запустивши навіть канал Ze Kubiki.
Звернення шоумена Зеленського показали в новорічну ніч на каналі 1+1, що викликало певний скандал. Тодішній актор сказав, що прагне змін:
Зеленський оголосив про наміри президентства, 31 грудня 2018 (скриншот)
Під час передвиборчих перегонів і оголошення перемоги Володимир Олександрович був дуже усміхненим, життєрадісним, але водночас - рішучим. Тоді все частіше разом з ним стала з'являтися майбутня перша леді, Олена Зеленська.
Володимир та Олена голосують на президентських виборах (фото: РБК-Україна)
Кандидат в президенти разом з дружиною і командою, квітень 2019 року (фото: РБК-Україна)
Після оголошення перемоги:
Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)
Перший день президенства, 20 травня 2019. Зеленський присягає служити українському народові на урочистому засіданні Верховної ради:
Зеленський у Верховній раді (фото: wikipedia)
Після вступу на посаду на Володимира Зеленського покладали великі надії. Почалися робочі будні, урочисті події, офіційні заходи, візити.
Президент і його дружина не тільки займалися політичним, соціальним, економічним життям України, але й активно вели соцмережі.
Не забували вони й про культурне життя, часто показуючи, що вони такі, як всі - люди з народу. Зеленський купався в морі в Одесі і сидів разом з глядачами на літньому шоу "Кварталу" у "Південній Пальмірі":
Зеленські в Одесі, липень 2019 (скриншот)
Голова держави запустив канал "Відверто з президентом". В деяких випусках він ділився з українцями планами і досягненнями за кермом Тесли і навіть замовляв каву в МакДональдзі:
Зеленський в МакДональдзі (скриншот)
На часи каденції шостого президента випало випробування пандемією коронавірусу. Тоді життя країни і кожного з нас змінилося кардинально. Маски, антисептики, соціальне дистанціювання - все це заторкнуло кожного українця.
Квітень 2020 (фото: facebook.com/president.gov.ua)
Незважаючи на пандемію, життя йшло тривало, разом з буднями і святами. Офіційне фото на честь Дня вишиванки, травень 2020 року:
Щасливі і усміхнені Володимир та Олена (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Президент і перша леді під час святкування Дня незалежності у 2020 році, коли коронавірус ненадовго відступив перед новим осіннім загостренням:
З днем вишиванки перша пара України привітала і у травні 2021 року. Тоді ще Зеленському дорікнули, що, мовляв, він вдягнув косоворотку. Проте етнологи розставили всі крапки над "і":
Зеленські у вишиванках (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)
Заняття спортом і здоровий спосіб життя президент не полишав пропагувати до самої війни. Ще в січні 2022-го він публікував фото з гантелями.
"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!" - написав президент в Instagram.
Володимир Зеленський і гантелі (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
В ранок 24 лютого 2022 року гантелі довелося відставити не тільки президенту, але й всій країні. Натомість ми взяли в руки коктейлі Молотова, щоб стати на захист рідної землі.
Відтоді президент і перша леді стали менше усміхатися, а святкові вбрання і краватки змінилися "пікселем" і кольором хакі.
Зеленський виступає з офіційним зверненням в перший день війни:
24 лютого 2022 (скриншот)
Володимир Зеленський відпустив бороду і таким ми його знаємо вже понад дев'ять місяців. Він щовечора звертається до українців і всього світу, підтримуючи людей у нашій спільній боротьбі проти темряви, мороку й мракобісся Російської Федерації.
Президент і перша леді дають офіційні інтерв'ю, демонструючи свою любов і внутрішню силу, щоб підтримати кожного українця.
Згадаймо хоча би промовисті фото для Vogue, одне з яких викликало навіть скандал, запустивши флешмоб Sit like a girl. Декому не сподобалась "нежіноча" поза Олени Зеленської:
Олена Зеленська (фото: Vogue)
Володимир та Олена Зеленські (фото: Vogue)
Одні з останніх фото, на яких президент і перша леді з'явилися разом, були для інтерв'ю CNN:
Листопад, 2022 року (скріншот)
Також пара традиційно вшанувала День пам'яті жертв Голодомору 26 листопада 2022 року. Ще один злочин проти українців, про який слід пам'ятати:
Олена Зеленська, листопад 2022 (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Кожен українець, як президент і перша леді від 24 лютого, змінилися не тільки зовні, але й зсередини. Ні, ми не постаріли, ми виросли й змужніли, щоб день за днем наближати нашу перемогу!
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