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Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео

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Херсон, Понеділок 14 листопада 2022 12:12
Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео Фото: Володимир Зеленський у Херсоні (РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський 14 листопада відвідав нещодавно звільнений від окупантів Херсон.

Дивіться нижче в матеріалі Styler емоційні фото і відео зустрічі президента з військовими, журналістами і херсонцями.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - сказав він військовим.

Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відеоДивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео

Мандрівник і волонтер Дмитро Комаров запитав у Зеленського під час прес-конференції, чому він вирішив записати звернення саме в Херсоні, коли ворог поруч, просто по той бік Дніпра.

"Важливо бути тут. Тут люди ризикують, журналісти ризикують. Треба підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не тільки говоримо, обіцяємо, ми реально повертаємося, повертаємо наш прапор", - відповів президент.

Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відеоДивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео

Фото: Володимир Зеленський відвідав Херсон (РБК-Україна)

Президент привітав людей, які вигукували "Слава Україні".

Дивіться, як у Херсоні вітають Зеленського: емоційні фото і відео

Фото: t.me/lachentyt

Зазначимо, що Херсон був окупований з 2 березня 2022 року. 11 листопада в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

Раніше ми писали, як мешканці міста зустрічали своїх героїв - ЗСУ.

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Володимир Зеленський Херсон