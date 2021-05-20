Вышивка или косоворотка? Этнолог оценила рубашку Зеленского

В День вышиванки Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником, и показал фото с супругой Еленой в вышитых сорочках, которые назвал гордостью, символом и идентичностью украинцев.

Впрочем, некоторые пользователи сети углядели в публикации главы государства определенную "зраду" - юзеры высказали мнение, что одежда на президенте очень напоминает не вышиванку, а российскую косоворотку.

Почему вспыхнул спор из-за сорочки Зеленского

Дело в том, что российские народные вышитые рубахи обычно имеют косые воротники (отсюда и название - косоворотка). На них разрез делается сбоку, а не посередине, как это присуще для украинских вышиванок.

Под постом в комментариях начались споры и горячие обсуждения, что же за сорочка на Владимире Зеленском.

Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки надели вышитые сорочки и спровоцировали спор в сети (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Расставить все точки нал "і" в дискуссии помогли украинские этнологи, которые знают особенности старинной традиционной национальной сорочки, многообразие ее видов, и распространенность в разных регионах Украины. Профессионалы оценили одеяние главной супружеской пары страны, и поделились выводами.

Этнологи объяснили, что одели Зеленские

По словам исследовательницы украинской вышивки, этнолога Кристины Федечко, для украинских вышиванок в некоторых регионах тоже был присущ косой воротник, передает ZAXID.NET.

"Сорочки, которые одели президент Зеленский и его жена, на самом деле стилизованные, это не старинные сорочки. Они сделаны под полтавскую народную вышивку. Полтавская и центральные регионы Украины граничат с Россией, поэтому в России есть похожие рубашки, но нельзя утверждать, что это российские", - отметила она.

Этнолог также добавила, что сорочки, похожие на ту, которую одел Зеленский, были присущи для Полтавской и Киевской областей. А сорочка у Елены Зеленской "сугубо стилизованная, современная".

Известный этнолог, кандидат исторических наук Оксана Космина также подтвердила, что сорочка с косым воротником присуща украинской культуре. При этом специалист обратила внимание на то, что дизайнеры допустили ошибку, из-за чего наряд Владимира Зеленского действительно больше напоминает российскую косоворотку.

"Если говорить о крое, то в традиционной украинской культуре в мужских и даже в женских сорочках был такой крой - застежка была смещена в сторону, мы называем это косоворотки. Но при таком крое орнамент, декор на погрудки, всегда был в центре рубашки. Он не был смещен, как застежка, и визуально это выглядело иначе. В наряде Владимира Зеленского ошибка в том, что крой подчеркнут смещенным узором, поэтому визуально сразу идет посыл на традиционную русскую вышитую сорочку", - пояснила Космина.

Этнолог добавила, что орнамент на сорочках супругов Зеленских является "фантазийным, современным, это дизайнерская вещь".

Традиционные украинские вышиванки со смещенным воротником были присущи для Подолья, Полтавщины, Слобожанщины, Правобережного Полесья. По словам Косминой, мода на такие сорочки пришлась на начало XX века.