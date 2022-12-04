Смотрите, как изменились Владимир и Елена Зеленские за три года: красноречивые фото

Владимир Зеленский идет в президенты

А это тот момент, когда Зеленский впервые объявил, что идет в президенты. Тогда он был еще юмористом, сценаристом и актером "Квартала 95" и только начинал активно заниматься спортом, запустив даже канал Ze Kubiki.

Обращение шоумена Зеленского показали в новогоднюю ночь на канале 1+1, что вызвало скандал. Тогдашний актер сказал, что стремится к переменам:

Зеленский объявил о намерениях президентства, 31 декабря 2018 года (скриншот)

Гонки, выборы, победа и инаугурация

Во время предвыборной гонки и объявления победы Владимир Александрович был очень улыбающимся, жизнерадостным, но в то же время решительным. Тогда все чаще вместе с ним стала появляться будущая первая леди Елена Зеленская.

Владимир и Елена голосуют на президентских выборах (фото: РБК-Украина)

Кандидат в президенты вместе с супругой и командой, апрель 2019 года (фото: РБК-Украина)

После объявления победы:

Владимир и Елена Зеленские, 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

Первый день президентства, 20 мая 2019 года. Зеленский присягает служить украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады:

Зеленский в Верховной Раде (фото: wikipedia)

Первые годы президентства

После вступления в должность на Владимира Зеленского возлагали большие надежды. Начались рабочие будни, торжественные события, официальные мероприятия, визиты.

Президент и его супруга не только занимались политической, социальной, экономической жизнью Украины, но и активно вели соцсети.

Не забывали они и о культурной жизни, часто показывая, что они такие, как все – люди из народа. Зеленский купался в море в Одессе и сидел вместе со зрителями на летнем шоу "Квартала" в "Южной Пальмире":

Зеленские в Одессе, июль 2019 (скриншот)

Глава государства запустил канал "Відверто з президентом". В некоторых выпусках он делился с украинцами планами и достижениями за рулем Теслы и даже заказывал кофе в МакДональдсе:

Зеленский в МакДональдзе (скриншот)

На время каденции шестого президента выпало испытание пандемией коронавируса. Тогда жизнь страны и каждого из нас изменилась кардинально. Маски, антисептики, социальное дистанцирование – все это затронуло каждого украинца.

Апрель 2020 года (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Несмотря на пандемию, жизнь шла своим чередом, вместе с буднями и праздниками. Вот официальное фото в честь Дня вышиванки, май 2020 года:

Счастливые и улыбающиеся Владимир и Елена (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Президент и первая леди во время празднования Дня независимости в 2020 году, когда коронавирус ненадолго отступил перед новым осенним обострением:

С днем вышиванки первая пара Украины поздравила и в мае 2021 года. Тогда еще Зеленскому упрекнули, что, мол, он надел косоворотку. Однако этнологи расставили все точки над "i":

Зеленские в вышиванках (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Занятия спортом и здоровый образ жизни президент пропагандировал до самой войны. Еще в январе 2022 года он публиковал фото с гантелями.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" – написал президент в Instagram.

Владимир Зеленский и гантели (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

После 24 февраля

Утром 24 февраля 2022 года гантели пришлось отставить не только президенту, но и всей стране. Вместо этого мы взяли в руки коктейли Молотова, чтобы встать на защиту родной земли.

С тех пор президент и первая леди стали меньше улыбаться, а праздничные наряды и галстуки сменились "пикселем" и цветом хаки.

Зеленский выступает с официальным обращением в первый день войны:

24 февраля 2022 года (скриншот)

Владимир Зеленский отпустил бороду и таким мы его знаем уже больше девяти месяцев. Он каждый вечер обращается к украинцам и всему миру, поддерживая людей в нашей совместной борьбе против тьмы, морока и мракобесия Российской Федерации.

Президент и первая леди дают официальные интервью, демонстрируя свою любовь и внутреннюю силу, чтобы поддержать каждого украинца.

Вспомним хотя бы красноречивые фото для Vogue, одно из которых вызвало даже скандал, запустив флешмоб Sit like a girl. Некоторым не понравилась "неженская" поза Елены Зеленской:

Елена Зеленская (фото: Vogue)

Владимир и Елена Зеленские (фото: Vogue)

Одни из последних фото, на которых президент и первая леди появились вместе, были для интервью CNN:

Ноябрь, 2022 (скриншот)

Также пара традиционно почтила День памяти жертв Голодомора 26 ноября 2022 года. Еще одно преступление против украинцев, о котором следует помнить:

Елена Зеленская, ноябрь 2022 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Каждый украинец как президент и первая леди, с 24 февраля изменились не только снаружи, но и изнутри. Нет, мы не состарились, мы выросли и возмужали, чтобы изо дня в день приближать нашу победу!