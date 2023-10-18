Дивіться, як виглядають нові вагони УЗ українського виробництва (фото)

Як виглядають нові вагони Укрзалізниці

Купівлю нових вагонів профінансовано із держбюджету, фінальна їхня вартість склала 1 951 008 600 гривень.

У 2021 році УЗ розпочала велику програму оновлення пасажирського парку, купивши 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. Цю програму планують продовжувати і надалі.

У рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Так виглядатимуть нові вагони УЗ (фото: Facebook.com/Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України)

Чим будуть оснащені нові вагони

"Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту", - заявив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко

Він також зазначив, що нові вагони зможуть замінити той рухомий склад, який втрачений через ворожі обстріли.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням.

Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному. А двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів. Також передбачено систему відеоспостереження.