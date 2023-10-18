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Смотрите, как выглядят новые вагоны УЗ украинского производства (фото)

УЗ получит 44 новых вагона (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Укрзализныця в течение двух лет получит 44 новых вагона отечественного производства. Соответствующий договор она подписала с Крюковским вагоностроительным заводом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Покупка новых вагонов профинансирована из госбюджета, финальная их стоимость составила 1 951 008 600 гривен.

В 2021 году УЗ начала обширную программу обновления пассажирского парка, купив 100 новых вагонов отечественного производства. Эту программу планируют продолжать и дальше.

В рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, которые впервые покупают с 2008 года, и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Так будут выглядеть новые вагоны УЗ (фото: Facebook.com/Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины)

Чем будут оборудованы новые вагоны

"Кроме купейных, плацкартных и вагонов СВ, в которых смогут путешествовать наши защитники, гражданское население, мы заказываем и вагоны с повышенным уровнем инклюзивности для пользователей колесных кресел. Такие вагоны обеспечат для этих пассажиров дополнительные условия комфорта", - заявил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко

Он также отметил, что новые вагоны смогут заменить тот движимый состав, который потерян из-за вражеских обстрелов.

Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.

Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для удобной посадки пассажиров на колесном кресле. А дверь пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будет оборудована системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров. Также предусмотрена система видеонаблюдения.

Раньше мы писали о том, как выглядят одноместные капсулы и купе с душем в новых поездах, которые скоро начнут курсировать по Европе.

Читайте также о том, как выглядят VIP-вагоны Укрзализныци, недоступные обычным пассажирам.

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вагониКрюковский вагоностроительный завод