Ікра за ціною квартири: дивіться, як виглядають найдорожчі продукти у світі

Ікра "Алмаз" - найдорожча їжа в світі

Ціна: $34 500 за кг. (1 млн 276 тис. грн)

Цю ікру отримують від рідкісного 100-річного осетра білуги-альбіноса. Ці риби вкрай рідко живуть так довго.

Чим старші осетри, тим більш губчастою буде текстура ікри, але ікринки гладкі та білі. Ікра "Алмаз" має виразний горіховий смак, але водночас і вершковий.

Ця ікра є найдорожчою їжею у світі (фото: скриншот)

Королівська диня юрабі

Ціна: 13 500 $ за пару юрабі (499 тис. грн)

Таку високу ціну аргументують тим, що потрібно багато зусиль, аби виростити ці дині. Цей фрукт соковитий, з ароматною м’якоттю та медовим смаком.

Пара таких динь була продана на першому аукціоні сезону збору врожаю в Саппоро за 13,5 тис. доларів. Тоді як у деяких магазинах Японії цей фрукт можна придбати за 100 доларів.

Цей різновид динь вперше почали вирощувати в Юбарі, Японія. Ці плоди можна їсти сирими, смажити на грилі, використовувати в салатах, перетворювати на смузі або сік.

Цю диню вперше виростили у Японії (скриншот)

Шафран

Ціна: понад 10 тис. $ за кг (370 тис. грн)

Цю рослину важко вирощувати. Щоб отримати 1 г спеції потрібно 150 квіток, а збирання їхніх тичинок вимагає важкої праці.

1 кг шафрану зазвичай складається з 450 000 тичинок, а це понад 150 000 квіток. Шафран використовується як спеція, ліки і барвник уже протягом тисячоліть.

Шафран є найдорожчою спецією у світі (скриншот)

Італійський білий трюфель

Ціна: $ 3386,24 за кг (125 тис. грн)

Цей гриб дуже дефіцитний, бо його вирощування займає багато років і термін зберігання також короткий. Саме це зумовлює його високу ціну.

Щоб виростити його, потрібно багато дубів у дуже специфічному кліматі. Висаджувати цей гриб та інвестувати в нього - справа ризикована. Наприклад, може пройти до 6 років після посадки трюфельного саду і до збору врожаю. Через вирубку лісів і зміну клімату кількість диких трюфелів значно зменшилася.

Ці гриби мають гострий і насичений ароматний смак.

Трюфельний гриб вважається делікатесом (скриншот)

Чорна курка Аям Чемані

Ціна: $ 2,5 тис. за курку (92,5 тис. грн)

Це рідкісна особлива порода курей з чорною пігментацією на пір’ї, дзьобі, шкірі і навіть внутрішніх органах.

Ці кури з Індонезії. Вони мають домінантний ген під назвою фібромеланоз (гіперпігментація). Однак вони несуть яйця не чорного кольору, а кремового з легким рожевим відтінком.

Дехто стверджує, що ця курятина смачніша за звичайну, а інші вважають, що це м'ясо лише смакує дещо по-іншому.

Чорну курятину готують так само як і звичайну (скриншот)