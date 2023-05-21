Икра по цене квартиры: смотрите, как выглядят самые дорогие продукты в мире

Икра "Алмаз" - самая дорогая еда в мире

Цена: $34 500 за кг. (1 млн 276 тыс. грн)

Эту икру получают от редкого 100-летнего осетра белуги-альбиноса. Эти рыбы очень редко живут так долго.

Чем старше осетры, тем более губчатой будет текстура икры, но икринки гладкие и белые. Икра "Алмаз" имеет выразительный ореховый вкус, но в то же время и сливочный.

Эта икра является самой дорогой едой в мире (фото: скриншот)

Королевская дыня юраби

Цена: 13 500$ за пару юраб (499 тыс. грн)

Такую высокую цену аргументируют тем, что нужно много усилий, чтобы вырастить эти дыни. Этот фрукт сочный с ароматной мякотью и медовым вкусом.

Пара таких дынь была продана на первом аукционе сезона сбора урожая в Саппоро за 13,5 тыс. долларов. В то время как в некоторых магазинах Японии этот фрукт можно приобрести за 100 долларов.

Эту разновидность дынь впервые начали выращивать в Юбаре, Япония. Плоды можно есть сырыми, жарить на гриле, использовать в салатах, превращать в фреш или сок.

Эту дыню впервые вырастили в Японии (скриншот)

Шафран

Цена: свыше 10 тыс. $ за кг (370 тыс. грн)

Это растение тяжело выращивать. Чтобы получить 1 г специи, нужно 150 цветков, а сбор их тычинок требует тяжелого труда.

1 кг шафрана обычно состоит из 450 000 тычинок, а это более 150 000 цветков. Шафран используется как специя, лекарство и краситель уже на протяжении тысячелетий.

Шафран является самой дорогой специей в мире (скриншот)

Итальянский белый трюфель

Цена: $3386,24 за кг (125 тыс. грн)

Этот гриб очень дефицитный, потому что его выращивание занимает много лет и срок хранения тоже короткий. Именно это обуславливает его высокую цену.

Чтобы вырастить его, нужно много дубов в очень специфическом климате. Высаживать этот гриб и инвестировать в него - дело рискованное. К примеру, может пройти до 6 лет после посадки трюфельного сада и до сбора урожая. Из-за вырубки лесов и изменения климата количество диких трюфелей значительно уменьшилось.

Эти грибы обладают острым и насыщенным ароматным вкусом.

Трюфельный гриб считается деликатесом (скриншот)

Черная курица Аям Чемани

Цена: $2,5 тыс. за курицу (92,5 тыс. грн)

Это редкая особая порода кур с черной пигментацией на перьях, клюве, коже и даже внутренних органах.

Эти куры из Индонезии. Они имеют доминантный ген под названием фибромеланоз (гиперпигментация). Однако они несут яйца не черного цвета, а кремового с легким розовым оттенком.

Кое-кто утверждает, что эта курятина вкуснее обычной, а другие считают, что она лишь немного отличается по вкусу.

Черную курятину готовят так же как и обычную (скриншот)