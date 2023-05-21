Ікра за ціною квартири: дивіться, як виглядають найдорожчі продукти у світі
Деякі екзотичні продукти коштують шалених грошей, втім це не зупиняє багатіїв й вони готові за них платити суми, еквівалентні ціні за однокімнатну квартиру в Києві.
Рейтингом найдорожчих продуктів у світі ділиться Fun List Hub.
Ікра "Алмаз" - найдорожча їжа в світі
Ціна: $34 500 за кг. (1 млн 276 тис. грн)
Цю ікру отримують від рідкісного 100-річного осетра білуги-альбіноса. Ці риби вкрай рідко живуть так довго.
Чим старші осетри, тим більш губчастою буде текстура ікри, але ікринки гладкі та білі. Ікра "Алмаз" має виразний горіховий смак, але водночас і вершковий.
Ця ікра є найдорожчою їжею у світі (фото: скриншот)
Королівська диня юрабі
Ціна: 13 500 $ за пару юрабі (499 тис. грн)
Таку високу ціну аргументують тим, що потрібно багато зусиль, аби виростити ці дині. Цей фрукт соковитий, з ароматною м’якоттю та медовим смаком.
Пара таких динь була продана на першому аукціоні сезону збору врожаю в Саппоро за 13,5 тис. доларів. Тоді як у деяких магазинах Японії цей фрукт можна придбати за 100 доларів.
Цей різновид динь вперше почали вирощувати в Юбарі, Японія. Ці плоди можна їсти сирими, смажити на грилі, використовувати в салатах, перетворювати на смузі або сік.
Цю диню вперше виростили у Японії (скриншот)
Шафран
Ціна: понад 10 тис. $ за кг (370 тис. грн)
Цю рослину важко вирощувати. Щоб отримати 1 г спеції потрібно 150 квіток, а збирання їхніх тичинок вимагає важкої праці.
1 кг шафрану зазвичай складається з 450 000 тичинок, а це понад 150 000 квіток. Шафран використовується як спеція, ліки і барвник уже протягом тисячоліть.
Шафран є найдорожчою спецією у світі (скриншот)
Італійський білий трюфель
Ціна: $ 3386,24 за кг (125 тис. грн)
Цей гриб дуже дефіцитний, бо його вирощування займає багато років і термін зберігання також короткий. Саме це зумовлює його високу ціну.
Щоб виростити його, потрібно багато дубів у дуже специфічному кліматі. Висаджувати цей гриб та інвестувати в нього - справа ризикована. Наприклад, може пройти до 6 років після посадки трюфельного саду і до збору врожаю. Через вирубку лісів і зміну клімату кількість диких трюфелів значно зменшилася.
Ці гриби мають гострий і насичений ароматний смак.
Трюфельний гриб вважається делікатесом (скриншот)
Чорна курка Аям Чемані
Ціна: $ 2,5 тис. за курку (92,5 тис. грн)
Це рідкісна особлива порода курей з чорною пігментацією на пір’ї, дзьобі, шкірі і навіть внутрішніх органах.
Ці кури з Індонезії. Вони мають домінантний ген під назвою фібромеланоз (гіперпігментація). Однак вони несуть яйця не чорного кольору, а кремового з легким рожевим відтінком.
Дехто стверджує, що ця курятина смачніша за звичайну, а інші вважають, що це м'ясо лише смакує дещо по-іншому.
Чорну курятину готують так само як і звичайну (скриншот)
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