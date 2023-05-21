Икра по цене квартиры: смотрите, как выглядят самые дорогие продукты в мире
Некоторые экзотические продукты стоят безумных денег, однако это не останавливает богачей и они готовы за них платить суммы, эквивалентные цене за однокомнатную квартиру в Киеве.
Рейтингом самых дорогих продуктов в мире делится Fun List Hub.
Икра "Алмаз" - самая дорогая еда в мире
Цена: $34 500 за кг. (1 млн 276 тыс. грн)
Эту икру получают от редкого 100-летнего осетра белуги-альбиноса. Эти рыбы очень редко живут так долго.
Чем старше осетры, тем более губчатой будет текстура икры, но икринки гладкие и белые. Икра "Алмаз" имеет выразительный ореховый вкус, но в то же время и сливочный.
Эта икра является самой дорогой едой в мире (фото: скриншот)
Королевская дыня юраби
Цена: 13 500$ за пару юраб (499 тыс. грн)
Такую высокую цену аргументируют тем, что нужно много усилий, чтобы вырастить эти дыни. Этот фрукт сочный с ароматной мякотью и медовым вкусом.
Пара таких дынь была продана на первом аукционе сезона сбора урожая в Саппоро за 13,5 тыс. долларов. В то время как в некоторых магазинах Японии этот фрукт можно приобрести за 100 долларов.
Эту разновидность дынь впервые начали выращивать в Юбаре, Япония. Плоды можно есть сырыми, жарить на гриле, использовать в салатах, превращать в фреш или сок.
Эту дыню впервые вырастили в Японии (скриншот)
Шафран
Цена: свыше 10 тыс. $ за кг (370 тыс. грн)
Это растение тяжело выращивать. Чтобы получить 1 г специи, нужно 150 цветков, а сбор их тычинок требует тяжелого труда.
1 кг шафрана обычно состоит из 450 000 тычинок, а это более 150 000 цветков. Шафран используется как специя, лекарство и краситель уже на протяжении тысячелетий.
Шафран является самой дорогой специей в мире (скриншот)
Итальянский белый трюфель
Цена: $3386,24 за кг (125 тыс. грн)
Этот гриб очень дефицитный, потому что его выращивание занимает много лет и срок хранения тоже короткий. Именно это обуславливает его высокую цену.
Чтобы вырастить его, нужно много дубов в очень специфическом климате. Высаживать этот гриб и инвестировать в него - дело рискованное. К примеру, может пройти до 6 лет после посадки трюфельного сада и до сбора урожая. Из-за вырубки лесов и изменения климата количество диких трюфелей значительно уменьшилось.
Эти грибы обладают острым и насыщенным ароматным вкусом.
Трюфельный гриб считается деликатесом (скриншот)
Черная курица Аям Чемани
Цена: $2,5 тыс. за курицу (92,5 тыс. грн)
Это редкая особая порода кур с черной пигментацией на перьях, клюве, коже и даже внутренних органах.
Эти куры из Индонезии. Они имеют доминантный ген под названием фибромеланоз (гиперпигментация). Однако они несут яйца не черного цвета, а кремового с легким розовым оттенком.
Кое-кто утверждает, что эта курятина вкуснее обычной, а другие считают, что она лишь немного отличается по вкусу.
Черную курятину готовят так же как и обычную (скриншот)
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Раньше мы писали о том, как выглядит букет, который продают по цене квартиры в Киеве.